A Copa do Mundo de 2021 vem aí! Entre os dias 18 de setembro e 16 de novembro de 2021, a Nova Zelândia receberá as melhores seleções do mundo de XV feminino e nesta quinta-feira foram conhecidos os grupos da competição.



O sorteio foi realizado em Auckland, na Nova Zelândia, apesar de ainda haver 3 seleções a serem conhecidas pelas Eliminatórias no começo do ano que vem.

A atual campeã, a Nova Zelândia, é cabeça de chave do Grupo A e terá pela frente a rival Austrália, Gales e a seleção que vencer a Repescagem Mundial. Já o Grupo B contará com as rivais Canadá e Estados Unidos junto de uma equipe europeia a definir e uma equipe asiática também a definir. Por fim, o Grupo C contará com as rivais Inglaterra e França, além das emergente Fiji e África do Sul.

A vaga europeia remanescente será disputada entre Irlanda, Itália, Escócia, Espanha, Rússia e Holanda, ao passo que a vaga asiática está entre Japão, Hong Kong e Cazaquistão. Já a vaga da Repescagem Mundial está entre todas essas seleções europeias e asiáticas, além de Colômbia, Quênia, Samoa.



