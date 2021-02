Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – O PRO14 contou com um jogo apenas neste fim de semana. A liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália parou para o Six Nations, mas teve na sexta-feira os galeses do Dragons recebendo os irlandeses do Connacht em jogo que havia sido adiado no fim de 2020. O Connacht conquistou preciosa vitória por 30 x 20 e reduziu para 9 pontos a distância para o Munster na briga por vaga na final da competição.

Foram 4 tries a 3 para os irlandeses, com Healy, Papali’i, Blade e Daly cruzando o in-goal.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Dragons 20 x 30 Connacht

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 11 50 Ulster Irlanda Belfast 11 46 Ospreys Gales Swansea 11 27 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 10 15 Dragons Gales Newport 10 14 Zebre Itália Parma 11 13 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 11 42 Connacht Irlanda Galway 11 31 Cardiff Blues Gales Cardiff 12 26 Scarlets Gales Llanelli 12 25 Edinburgh Escócia Edimburgo 10 19 Benetton Treviso Itália Treviso 10 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º colocado de cada conferência = Grande Final

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);