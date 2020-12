Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Nesse fim de semana, o Guinness PRO14 (a liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália) teve apenas duas partidas, ambas atrasadas de rodadas anteriores.

Os irlandeses do Connacht brilharam vencendo os italianos do Benetton por 31 x 14, em jogo que levou o time de Galway à vice liderança de seu grupo. Com isso, nas duas chaves, os dois primeiros colocados são irlandeses. O oitavo Paul Boyle foi o nome do jogo, estreando como capitão e marcando hat-trick (3 tries) para Connacht. O Benetton ainda não venceu na temporada.



Já na Escócia, o Glasgow Warriors voltou a sentir falta de seus atletas da seleção escocesa e caiu diante do ascendente Dragons, de Gales. O fim de jogo foi épico, com Sam Davies brilhando com drop goal que colocou os galeses 6 pontos na frente. No lance final, o hooker Johnny Matthews marcou o try que poderia ter dado a vitória a Glasgow, mas a conversão não entrou.





- Continua depois da publicidade -

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia e Itália

Glasgow 22 x 23 Dragons

Connacht 31 x 14 Benetton

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Ulster Irlanda Belfast 8 38 Leinster Irlanda Dublin 7 35 Ospreys Gales Swansea 7 13 Dragons Gales Newport 6 13 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 8 9 Zebre Itália Parma 8 5 Conferência B Munster Irlanda Limerick/Cork 7 32 Connacht Irlanda Galway 6 19 Scarlets Gales Llanelli 7 16 Cardiff Blues Gales Cardiff 8 14 Edinburgh Escócia Edimburgo 7 10 Benetton Treviso Itália Treviso 7 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada conferência = classificados às Semifinais;

- 2ºs e 3º colocados de cada conferência = classificação às Repescagens para as Semifinais;

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);