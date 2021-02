Tempo de leitura: 1 minuto

Depois do adiamento do Six Nations Feminino, foi a vez de outro torneio do XV feminino ser suspenso. É o Campeonato Asiático, que serviria como a fase final das Eliminatórias para a Copa do Mundo no continente.

O torneio envolveria Japão, Hong Kong e Cazaquistão e seria em Hong Kong entre os dias 5e 13 de março. Por conta da pandemia, que restringiu viagens a Hong Kong, o torneio não poderá ocorrer. O World Rugby procura uma solução para a competição, que poderá ser transferida para Dubai. O anúncio de novo local e data deverá ser feito em breve.

A Copa do Mundo de 2021 ocorrerá em setembro na Nova Zelândia, mas ainda há 3 vagas a serem decididas, por conta de adiamentos que ocorreram no ano passado. Aéem da vaga asiática, restam as definições da vaga europeia e da vaga da Repescagem Mundial.