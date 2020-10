Tempo de leitura: 1 minuto

O World Rugby confirmou que realizará o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2021 (de XV feminino) no dia 20 de dezembro de 2020, em Auckland, na Nova Zelândia (país sede da competição).

O sorteio ocorrerá com 9 dos 12 participantes definidos, com 1 vaga a ser ainda definida em dezembro e outras 2 no começo de 2021.

O Mundial terá 3 grupos de 4 times cada. Os cabeças de chave serão Nova Zelândia, Inglaterra e Canadá, ao passo que França, Estados Unidos e Austrália estarão no pote 2. No pote 3 estão Gales, África do Sul e uma equipe europeia, que será conhecida em dezembro (entre Irlanda, Itália, Escócia, Espanha, Holanda e Rússia).

Por fim, o pote 4 terá Fiji, o campeão asiático (a ser definido no começo de 2021 entre Japão, Hong Kong e Cazaquistão) e o vencedor da Repescagem Mundial (que ocorrerá após a eliminatórias asiática envolvendo um time da Europa, um doa Ásia, um da Oceania e o vencedor de Colômbia contra Quênia).

Pote 1: Nova Zelândia, Inglaterra e Canadá

Pote 2: França, Estados Unidos e Austrália

Pote 3: Gales, África do Sul e Europa 1

Pote 4: Fiji, Ásia 1 e Repescagem Mundial