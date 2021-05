Tempo de leitura: 1 minuto

O World Rugby confirmou oficialmente as novas datas para a edição 2022 da Copa do Mundo de Rugby XV feminino, que ocorrerá na Nova Zelândia. O torneio estava marcado para ser realizado em 2021, mas foi adiado para 2022 por conta da pandemia.

A competição ocorrerá entre os dias 08 de outubro e 22 de novembro, sendo ampliada de 35 para 43 dias. Com isto, o World Rugby ainda garantiu o aumento do número de dias de descanso entre cada partida e assegura que todos os jogos serão em finais de semana, ampliando o alcance de público do Mundial.

As Eliminatórias ainda serão concluídas ao longo de 2021.

- Continua depois da publicidade -

Em breve a nova tabela será revelada.

Grupos