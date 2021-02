Tempo de leitura: 1 minuto

A semana começou alarmante para a França. Nada menos que 10 membros da seleção já foram confirmados com COVID-19 e não deverão estar disponíveis para o jogo do próximo domingo da França contra a Escócia pelo Six Nations.

Entre os nomes já confirmados estão o scrum-half Antoine Dupont e o terceira linha e capitão Charles Ollivon, que seriam perdas muito grandes. Além deles, também estão isolados Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua e Brice Dulin, que vem sendo outro destaque importante dos Bleus.

A França convocou já substitutos para comporem o elenco. Entre eles, 3 atletas que debutariam na seleção: o hooker Gaëtan Barlot (de 23 anos, do Castres), o pilar Thierry Paiva (25 anos, do Bordeaux) e o segunda linha Cyril Cazeaux (também do Bordeaux). Além deles, integraram o elenco dois nomes já pedidos na seleção, o terceira linha de 23 anos Baptiste Pesenti (do Pau, que se destacou na Nations Cup) e o fullback Thomas Ramos (do Toulouse).