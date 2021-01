Tempo de leitura: 2 minutos

O aumento nos casos de COVID-19 bem como a nova variante do vírus que está se disseminando no Reino Unido fizeram o Governo Britânico a impor novas restrições à prática esportiva no país nesta semana. Por enquanto, o rugby profissional não precisará ser interrompido, com a continuidade de Premiership e PRO14 asseguradas.

No entanto, os desdobramentos das novas medidas no Reino Unido já começaram a repercutir. O Bayonne, clube francês que disputa a Challenge Cup (a 2ª copa europeia) anunciou sua desistência da competição, após parte de seu elenco ser contaminado na viagem de dezembro do clube à Inglaterra. A fase de grupos da competição será retomada em janeiro, mas o Bayonne já anunciou que não disputará seus dois últimos compromissos, que seriam contra Leicester Tigers, da Inglaterra, e Zebre, da Itália.



A discussão de um possível boicote dos clubes franceses à sequência da Champions Cup e da Challenge Cup ganhou as manchetes nesta segunda-feira, com os clubes da França receosos de que as medidas de controle da COVID-19 no Reino Unido não sejam suficientes. O Six Nations, que terá pontapé inicial em fevereiro, também está sendo discutido, com proposta de transferência da competição para o meio do ano já circulando, com o intuito de garantir público nos estádios.

Por fim, o Lions Tour, a viagem dos British and Irish Lions à África do Sul para enfrentarem os Springboks em julho, foi colocado em xeque nesta semana, com o aumento dos casos no país africano. Até fevereiro, a organização do evento deverá confirmar se alguma alteração será feira.