ARTIGO COM VÍDEO – Sem surpresas na Nova Zelândia. Pelo Super Rugby Aotearoa, neste sábado, o Crusaders se impôs por 39 x 17 sobre o lanterna Chiefs e manteve sua liderança invicta da competição, aumentando a seca do lado de Waikato.

Os Chiefs marcaram o primeiro try, aos 2′, com Damian McKenzie, em incrível atropelo, mas, após dummy lindo de Havili, Fainga’anuku deu o troco com o primeiro try dos ‘Saders, em magnifica acrobacia na ponta, aos 16’. Com levando o jogo ao intervalo em apertados 11 x 10, após troca de penais. E foi só da parte dos Chiefs, que não conseguiram mais manter o equilíbrio. Foi um segundo tempo de controle total dos Crusaders, que tiveram mais de 70% de domínio territorial e posse de bola.

A segunda etapa começou com um penal try de para os Crusaders, após Brad Weber, dos Chiefs, desviar passe de Mop’unga. A porta se abriu com amarelo a Weber. Will Jordan, Whetukamokamo Douglas e Mitchell Dunshea marcaram os tries que garantiram a vitória tranquila e bonificada dos donos da casa e apenas no fim Nanai-Seturo descontou com um último try para os Chiefs.

Na próxima rodada, os Chiefs visitarão os Hurricanes e os Crusaders visitarão os Blues, no jogão da jornada.

Crusaders 39 x 17 Chiefs, em Christchurch

Crusaders

Tries: Fainga’anuku, penal try, Jordan, Douglas e Dunshea

Conversões: Mo’unga (2) e Burke (1)

Penais: Mo’unga (2)

15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 David Havili, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Tom Christie, 6 Sione Havili Talitui, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 Joe Moody, 18 Fletcher Newell, 19 Mitchell Dunshea, 20 Whetu Douglas, 21 Bryn Hall, 22 Fergus Burke, 23 Dallas McLeod;

Chiefs

Tries: McKenzie e Nanai-Seturo

Conversões; McKenzie (2)

Penais: McKenzie (1)

15 Damian McKenzie, 14 Shaun Stevenson, 13 Sean Wainui, 12 Quinn Tupaea, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Bryn Gatland, 9 Brad Weber (cc), 8 Luke Jacobson, 7 Sam Cane (cc), 6 Mitchell Brown, 5 Josh Lord, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Reuben O’Neill;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Aidan Ross, 18 Sione Mafileo, 19 Naitoa Ah Kuoi, 20 Kaylum Boshier, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Anton Lienert-Brown, 23 Chase Tiatia;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 3 14 Blues Auckland 1 5 Highlanders Dunedin 2 5 Chiefs Hamilton 2 0 Hurricanes Wellington 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;