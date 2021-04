Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O Super Rugby Aotearoa teve neste domingo o fechamento de sua sétima rodada com um duelo que se provou emocionante em Wellington entre Hurricanes e Crusaders, lanterna contra líder. Os Hurricanes precisavam vencer para seguirem sonhado com vaga na final, ao passo que os Crusaders queriam a vitória para abrirem frente na liderança. A vitória foi dos visitantes, mas sem bônus e apenas no ponto de ouro da prorrogação – novidade da temporada na Nova Zelândia. 30 x 27.



Os primeiro ponto foram para os Hurricanes com penal chutado por Jordie Barrett, mas os Crusaders começaram com tudo, num ritmo acelerado e criando 2 tries para George Bridge, aos 11′ e aos 24′. Os Hurricanes, no entanto, responderam imediatamente com try de Laumape, em brilhante corrida. Mo’unga chutou penal aos 30′ para os ‘Saders, mas no minuto seguinte Julian Savea cravou o segundo try dos donos da casa, após erro dos visitantes na recepção de kickoff, levando o embate ao intervalo em 17 x 17. Laumape deixou os ‘Canes com um homem a menos por amarelo antes da pausa

O segundo tempo largou igualmente intenso, com try de Goosen para os ‘Canes, mesmo jogando com 14 jogadores. Os Crusaders pagaram na partida por um número elevado de turnovers cedidos (17, contra apenas 9 pelos ‘Canes). Mo’unga e Barrett trocaram penais e, aos 64’, veio a reação dos atuais campeões com try do empate marcado por Sevu Reece.

O jogo seguiu com placar inalterado até o fim, indo à prorrogação com golden point. A qualidade dos ‘Saders falou mais alto, com os rubronegros mantendo a posse de bola até Havili desferir o drop goal do triunfo aos 81’.

- Continua depois da publicidade -

Com a vitória, os Crusaders só precisarão vencer os Chiefs no próximo fim de semana para se garantirem matematicamente na grande final.

27 30

Hurricanes 27 x 30 Crusaders, em Wellington

Hurricanes

Tries: Laumape, J Savea e Goosen

Conversões: Barrett (3)

Penais: Barrett (2)

15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Peter Umaga-Jensen, 12 Ngani Laumape, 11 Wes Goosen, 10 Ruben Love, 9 Luke Campbell, 8 Devan Flanders, 7 Ardie Savea (c), 6 Reed Prinsep, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Dane Coles, 1 Xavier Numia;

Suplentes: 16 Asafo Aumua, 17 Tevita Mafileo, 18 Alex Fidow, 19 Scott Scrafton, 20 Vaea Fifita, 21 Du’Plessis Kirifi, 22 Jonathan Taumateine, 23 Billy Proctor;

Crusaders

Tries: Bridge (2) e Reece

Conversões: Mo’unga (3)

Penais: Mo’unga (2)

Drop goal: Havili (1)

15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 David Havili, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili Talitui, 6 Whetukamokamo Douglas, 5 Sam Whitelock, 4 Scott Barrett, 3 Oli Jager, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 George Bower, 18 Michael Alaalatoa, 19 Mitchell Dunshea, 20 Tom Sanders, 21 Mitch Drummond, 22 Dallas McLeod, 23 Leicester Fainga’anuku;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 6 23 Blues Auckland 5 15 Chiefs Hamilton 5 12 Highlanders Dunedin 6 10 Hurricanes Wellington 6 6

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;