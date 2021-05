Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby Trans Tasman está totalmente dominado pela Nova Zelândia. Os times da Austrália seguem sem vitória, com a 2ª rodada tendo os encontros dos campeões e dos vices dos dois países, terminando com vitória avassaladoras de Chiefs e Crusaders sobre, respectivamente, Brumbies e Reds.

O duelo do campeão do Super Rugby AU e do campeão do Super Rugby Aotearoa foi na Austrália e foi um jogaço. Os Crusaders venceram por 63 x 28 os Reds, num jogaço de 9 tries a 4 para os kiwis. O abertura Richie Mo’unga brilhou com um hat-trick e conduziu brilhantemente o time. O primeiro try foi dele, aos 6′, aproveitando erro de manuseio dos Reds. Mo’unga seguiu com tudo e quebrou a linha australiana para servir Sevu Reece, aos 12′, para o segundo try, ao passo que o terceiro try não tardou, com Grace, após offload de Douglas. E o quarto try saiu aos 28′, novamente em linda corrida de Mo’unga. Apenas antes do intervalo McDermott fez o try da reação australiana.

No segundo tempo, Reece (apanhando chute cruzado) e Mo’unga (com magnífico side step_ fizeram logo mais 2 tries que praticamente liquidavam a sorte do duelo. Os Crusaders ainda arrancaram um penal try aos 59′, ,as Wilson e Vunivalu responderam com tries para os Reds, num jogo que seguia totalmente fluido. Taimti Williams e Codie Taylor fez mais dois tries para os neozelandeses e Paenga-Amosa marcou o último dos australianos.



Os Chiefs jogaram em casa e não tomaram conhecimento dos Brumbies, fazendo 40 x 19. O jogo começou com Vaa’i fazendo o primeiro try dos Chiefs em maul, mas os Brumbies responderam aos 12′ com try de Ikitau. Com domínio territorial, os Chiefs logo abriram frente com dois tries de Jacobson (um em maul e o outro em scrum) e as esperanças dos australianos ruíram no começo do segundo tempo com os Chiefs marcando mais 2 tries, com McKenzie e Nankivell, para nocautear o time da capital australiana. Kuenzle ainda fez um try de esperança para os visitantes, mas Lienert-Brown liquidou o jogo com outro try para os Chiefs. No fim, Valetini ainda fez um último try para os Brumbies.



Por fim, os Blues também triunfaram, vencendo os Waratahs por 48 x 21 e aumentando para 11 derrotas seguidas a situação do time de Sydney. O primeiro tempo ainda foi parelho, com Heem e Robinson marcando os primeiros tries dos Blues, respondidos com tries de Bell e Gordon para os Waratahs. Antes da pausa, Eklund fez o terceiro try dos Blues, que largaram o segundo tempo com try decisivo de Rieko Ioane. Um penal try aos 58′ encaminhou ainda mais o triunfo do time de Auckland, mas Porecki, aos 63′, fez um try que sugeria esperanças aos ‘Tahs. Só sugeria, porque Bryce Heem finalizou a partida com mais 2 tries para os neozelandeses, completando seu hat-trick.



48 21

🇳🇿Blues 48 x 21 Waratahs🇦🇺, em Auckland

Blues

Tries: Heem (3), Robinson, Eklund, R Ioane e penal try

Conversões: Black (4)

Penais: Black (1)

15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 AJ Lam, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Akira Ioane, 7 Blake Gibson, 6 Tom Robinson (c), 5 Josh Goodhue, 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Ofa Tuungafasi, 2 Kurt Eklund, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Soane Vikena, 17 Alex Hodgman, 18 Marcel Renata, 19 Patrick Tuipulotu, 20 Dalton Papali’i, 21 Sam Nock, 22 Harry Plummer, 23 Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens;

Waratahs

Tries: Bell, Gordon e Porecki

Conversões: Harrison (3)

15 Jack Maddocks, 14 Alex Newsome, 13 Izaia Perese, 12 Lalakai Foketi, 11 James Turner, 10 Ben Donaldson, 9 Jake Gordon (c), 8 Will Harris, 7 Charlie Gamble, 6 Lachie Swinton, 5 Max Douglas, 4 Hugh Sinclair, 3 Harry Johnson-Holmes, 2 David Porecki, 1 Angus Bell;

Suplentes: 16 Joe Cotton, 17 Tetera Faulkner, 18 Darcy Breen, 19 Jack Whetton, 20 Jack Dempsey, 21 Carlo Tizzano, 22 Jack Grant, 23 Will Harrison;

40 19

🇳🇿Chiefs 40 x 19 Brumbies🇦🇺, em Hamilton

Chiefs

Tries: Jacobson (2), Vaa’i, McKenzie, Nankivell e Liernert-Brown

Conversões: McKenzie (5)

15 Chase Tiatia, 14 Bailyn Sullivan, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Jonah Lowe, 10 Damian McKenzie, 9 Brad Weber (c), 8 Luke Jacobson, 7 Lachlan Boshier, 6 Liam Messam, 5 Tupou Vaa’i, 4 Josh Lord, 3 Sione Mafileo, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Ollie Norris, 18 Atu Moli, 19 Zane Kapeli, 20 Pita Gus Sowakula, 21 Xavier Roe, 22 Rameka Poihipi, 23 Kaleb Trask;

Brumbies

Tries: Ikitau, Kuenzle e Valetini

Conversões: Lolesio (2)

15 Tom Banks, 14 Solomone Kata, 13 Len Ikitau, 12 Irae Simone, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Ryan Lonergan, 8 Rob Valetini, 7 Rory Scott, 6 Henry Stowers, 5 Nick Frost, 4 Darcy Swain, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Lachlan Lonergan, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Connal McInerney, 17 Harry Lloyd, 18 Tom Ross, 19 Tom Hooper, 20 Tom Cusack, 21 Issak Fines-Leleiwasa, 22 Bayley Kuenzle, 23 Mack Hansen;

28 63

🇦🇺Reds 28 x 63 Crusaders🇳🇿, em Brisbane

Reds

Tries: McDermott, Wilson, Vunivalu e Paenga-Amosa

Conversões: O’Connor (4)

15 Bryce Hegarty, 14 Suliasi Vunivalu, 13 Hunter Paisami, 12 Hamish Stewart, 11 Jock Campbell, 10 James O’Connor (cc), 9 Tate McDermott, 8 Harry Wilson, 7 Fraser McReight, 6 Liam Wright (cc), 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Ryan Smith, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Dane Zander;

Suplentes: 16 Alex Mafi, 17 Harry Hoopert, 18 Feao Fotuaika, 19 Seru Uru, 20 Angus Scott-Young, 21 Kalani Thomas, 22 Isaac Henry, 23 Filipo Daugunu;

Crusaders

Tries: Mo’unga (3), Reece (2), Grace, Williams, Taylor e penal try

Conversões: Mo’unga (8)

15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Braydon Ennor, 12 David Havili, 11 Leciester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Ethan Blackadder, 6 Whetukamokamo Douglas, 5 Sam Whitelock, 4 Mitchell Dunshea, 3 Oliver Jager, 2 Codie Taylor (c), 1 George Bower;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 Tamati Williams, 18 Michael Alaalatoa, 19 Quinten Strange, 20 Sione Havili Talitui, 21 Bryn Hall, 22 Dallas McLeod, 23 Manasa Mataele;

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland 2 10 Hurricanes Nova Zelândia Wellington 2 10 Crusaders Nova Zelândia Christchurch 2 9 Highlanders Nova Zelândia Dunedin 2 9 Chiefs Nova Zelândia Hamilton 2 9 Force Austrália Perth 2 1 Brumbies Austrália Canberra 2 1 Waratahs Austrália Sydney 2 0 Reds Austrália Brisbane 2 0 Rebels Austrália Melbourne 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;