Os Chiefs serão capazes de acabarem com a hegemonia dos Crusaders na Nova Zelândia? Nesse sábado, Crusaders e Chiefs colidem em Christchurch na grande final do Super Rugby Aotearoa. Os Crusaders venceram todas as edições do Super Rugby original entre 2017 e 2019 e também o título do inédito Super Rugby Aotearoa de 2020. Trata-se da maior série de títulos dos Crusaders em sua história, superando o tricampeonato do Super Rugby de 1998, 1999 e 2000.

Os Chiefs não são campeões desde 2013 e terminaram o Super Rugby Aotearoa de 2000 na lanterna. Trata-se de uma história de superação do time de Hamilton, que garante ainda mais interesse à final de sábado.

Nos dois jogos entre os dois times até aqui em 2021, os Crusaders venceram em casa por 39 x 17 e os Chiefs também triunfaram em casa por 26 x 25.



Nos dois jogos entre os dois times até aqui em 2021, os Crusaders venceram em casa por 39 x 17 e os Chiefs também triunfaram em casa por 26 x 25. Os Crusaders não perdem em casa para os Chiefs desde 2016. Os Crusaders têm o melhor ataque e a melhor defesa de 2021, ao passo que os Chiefs têm a pior defesa e o pior ataque de toda a competição. Mesmo assim, com uma arrancada final impressionante, os Chiefs galgaram o lugar na final, provando efetividade em momentos cruciais.





Os Chiefs não terão seu capitão Sam Cane, mas conta com um elenco quase com força máxima, com Damian McKenzie com a camisa 15 brilhando, Anton Lienert-Brown com a 13, Etene Nanai-Seturo (vice líder em defensores batidos) em grande momento na ponta, Brad Weber (líder da liga em linhas quebradas) com a 9, Lachlan Boshier colocando muito poderio na terceira linha e Mitchell Brown com números fortes em tackles na segunda linha.

No entanto, não há dúvidas que em quase todas as posições a vantagem e o favoritismo sejam dos Crusaders, capitaneados por Scott Barrett. A linha é lidera pelo monumental Richie Mo’unga, tendo Will Jordan (o líder de metros corridos na liga) com a camisa 15 fazendo estrago (e prometendo grande embate com McKenzie). Camisa 13, Fainga’anuku vem se provando um corredor insaciável, com Sevu Reece e George Bridge correndo na pontas e David Havili criando no centro. A ausência de Jack Goodhue é sentida, mas a linha dos ‘Saders é fortíssima. No pack, Sam Whitelock forma com Scott Barrett uma das melhores segundas linhas do mundo, dominante nos laterais, ao passo que a primeira linha é igualmente uma das mais poderosas do planeta oval, com o hooker Codie Taylor simplesmente sendo o artilheiro da temporada no Super Rugby Aotearoa.

A chance dos Chiefs está em ganhar o embate no breakdown, pela força de sua terceira linha, e ser efetivo ao máximo com a bola em mãos, não dando contra-golpes aos ‘Saders, sempre letais em contra-ataques. Os Crusaders não precisam de domínio territorial para vencerem jogos e, com isso, os Chiefs sabem que não podem cometer quaisquer erros – precisarão de um jogo perfeito. Os ‘Saders do técnico Scott Robertson parecem rumo a mais uma taça.

08/05 – 04h00 – Crusaders x Chiefs, em Christchurch – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Ben O’Keeffe

Crusaders: 15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Leicester Fainga’anuku, 12 David Havili, 11 George Bridge, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili Talitui, 6 Ethan Blackadder, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 George Bower;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 Tamaiti Williams, 18 Oliver Jager, 19 Mitchell Dunshea, 20 Tom Sanders, 21 Bryn Hall, 22 Dallas McLeod, 23 Braydon Ennor;

Chiefs: 15 Damian McKenzie, 14 Jonah Lowe, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Alex Nankivell, 11 Etene Nanai-Seturo, 10 Bryn Gatland, 9 Brad Weber, 8 Luke Jacobson, 7 Lachlan Boshier, 6 Pita Gus Sowakula, 5 Mitchell Brown, 4 Tupou Vaa’i, 3 Angus Ta’avao, 2 Samisoni Taukei’aho, 1 Aidan Ross;

Suplentes: 16 Bradley Slater, 17 Oliver Norris, 18 Sione Mafileo, 19 Naitoa Ah Kuoi, 20 Zane Kapeli, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Rameka Poihipi, 23 Chase Tiatia;