ARTIGO COM VÍDEO – O super sábado de rugby se encerrou e o domingo começou com o grande clássico da Nova Zelândia em Auckland entre Blues e Crusaders. A expectativa era grande para o time da casa, os Blues, que não puderam enfrentar em casa os Crusaders no Super Rugby Aotearoa em 2020. No entanto, os atuais campeões voltaram a brilhar, venceram com contundência – 43 x 27 – e lidera a competição da terra dos All Blacks.



O jogo foi animado, com 4 tries para cada lado, mas a diferença se fez nos penais, com os Crusaders, apesar de terem menos posse de bola durante todo o jogo, arrancando os penais que se provaram cruciais na partida.

O primeiro try foi dos ‘Saders, com Jack Goodhue, aos 11′, apanhando chute de Mo’unga, mas a resposta dos Blues logo veio, com try de Gibson, aos 20’. Porém, os Crusaders abriram 9 pontos de frente com try de Codie Taylor no maul.

Na segunda etapa, os Blues reagiram com try de Eklund, atropelando aos 48′, mas os penais se acumularam, com Mo’unga punindo os anfitriões com mais 3 penais. Eklund fez novo try aos 66′, em pick and go inteligente, que devolveu as esperanças ao torcedor dos Blues, mas Mo’unga correu para o try crucial e decisivo aos 69′, criando brilhantemente o espaço após a fase.

O oitavo Sotutu ainda cruzou o in-goal para os Blues, aos 72′, rompendo pela ponta, mas já não havia mais tempo para reação. No fim, Sevu Reece correu livre na ponta, liquidando a fatura com o quarto try dos ‘Saders, aos 78’. Números finais, 43 x 27 para os implacáveis Crusaders.

Na próxima semana, os Crusaders descansarão, enquanto os Blues correm atrás do prejuízo em visita aos Chiefs.

27 43

Blues 27 x 43 Crusaders, em Auckland

Blues

Tries: Eklund (2), Gibson e Sotutu

Conversões: Black (1) e Plummer (1)

Penais: Black (1)

15 Stephen Perofeta, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane, 12 Harry Plummer, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Jonathan Ruru, 8 Hoskins Sotutu, 7 Blake Gibson, 6 Akira Ioane, 5 Josh Goodhue, 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Nepo Laulala, 2 Loteru Lolai, 1 Alex Hodgman;

Suplentes: 16 Kurt Eklund, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Gerard Cowley-Tuioti, 20 Tom Robinson, 21 Adrian Choat, 22 Finlay Christie, 23 Ti Faiane;

Crusaders

Tries: Goodhue, Taylor, Mo’unga e Reece

Conversões: Mo’unga (4)

Penais: Mo’unga (5)

15 Will Jordan, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 David Havili (vc), 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Bryn Hall, 8 Cullen Grace, 7 Sione Havili Talitui, 6 Ethan Blackadder, 5 Sam Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor (vc), 1 Joe Moody

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 George Bower, 18 Oli Jager, 19 Quinten Strange, 20 Whetukamokamo Douglas, 21 Mitchell Drummond, 22 Fergus Burke, 23 Dallas McLeod;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 4 19 Blues Auckland 3 10 Highlanders Dunedin 3 5 Chiefs Hamilton 3 4 Hurricanes Wellington 3 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;