ARTIGO COM VÍDEO – A Nova Zelândia teve ação neste domingo com o encerramento da segunda rodada do Super Rugby Aotearoa. O campeão Crusaders fez jus a seu favoritismo e vencer o Hurricanes por 33 x 16. O resultado deu a liderança isolada ao atual campeão, enquanto os ‘Canes amargaram o segundo insucesso seguido.

O primeiro tempo começou melhor para os Hurricanes, que tiveram Jordie Barrett chutando dois penais, ao passo que Garden-Bachop quase marcou seu try, em bela interceptação – tendo o try anulado por tocar a lateral por conta de tackle de Sevu Reece. O restando do primeiro tempo foi todo dos Crusaders, que tiveram 70% de posse de bola e capitalizaram com 4 tries.

O primeiro try foi com Codie Taylor, após os ‘Canes serem reduzidos a 14 atletas por amarelo a Ardie Savea. O segundo também foi aproveitando a superioridade numérica, com Richie Mo’unga. Blackadder ainda fez o terceiro try aos 30′ e Scott Barrett o quarto, aos 39’, para nocautear os visitantes.

Codie Taylor abriu o segundo tempo com o quinto try do time de Christchurch, mas o restante do jogo foi de superioridade dos Hurricanes em posse de bola, território e metros ganhos, que levou a uma reação tardia. Foram dois tries de honra para o time de Wellington, com Riccitelli e Umaga-Jensen. Crusaders 33 x 16, placar final.

No dia 13, os Crusaders recebem os Chiefs e têm tudo para ampliar a liderança. Os Hurricanes descansarão.

Crusaders 33 x 16 Hurricanes, em Christchurch

Crusaders

Tries: Taylor (2), Mo’unga, Blackdadder e Barrett

Conversões: Mo’unga (4)

15 David Havili, 14 Sevu Reece, 13 Jack Goodhue, 12 Dallas McLeod, 11 Leicester Fainga’anuku, 10 Richie Mo’unga, 9 Mitchell Drummond, 8 Cullen Grace, 7 Tom Christie, 6 Ethan Blackadder, 5 Samuel Whitelock, 4 Scott Barrett (c), 3 Michael Alaalatoa, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Brodie McAlister, 17 George Bower, 18 Fletcher Newell, 19 Quinten Strange, 20 Sione Havili Talitui, 21 Bryn Hall, 22 Fergus Burke, 23 Will Jordan;

Hurricanes

Tries: Riccitelli e Umaga-Jensen

Penais: Barrett (2)

15 Jordie Barrett, 14 Wes Goosen, 13 Peter Umaga-Jensen, 12 Ngani Laumape, 11 Julian Savea, 10 Jackson Garden-Bachop, 9 Jonathan Taumateine, 8 Ardie Savea (c), 7 Du’Plessis Kirifi, 6 Reed Prinsep, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Asafo Aumua, 1 Fraser Armstrong;

Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Xavier Numia, 18 Tevita Mafileo, 19 Liam Mitchell, 20 Devan Flanders, 21 Luke Campbell, 22 Billy Proctor, 23 Salesi Rayasi;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 2 9 Blues Auckland 1 5 Highlanders Dunedin 2 5 Chiefs Hamilton 1 0 Hurricanes Wellington 2 0

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;