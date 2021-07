Tempo de leitura: 4 minutos

Depois da “parte 1” das notícias do mercado das transferências do rugby internacional, vamos a uma “parte 2”!

Biarritz se reforça com Cubelli e Kuridrani

O Biarritz vai se preparando para retornar à elite do rugby francês. O clube basco jogará o próximo Top 14 e confirmou dois nomes de peso em seu elenco: o scrum-half argentino Tomás Cubelli, de 32 anos e 72 jogos pelos Pumas, e o centro australiano (fijiano de nascimento) Tevita Kuridrani, de 30 anos e 60 jogos pelos Wallabies. Ambos estavam no Force, da Austrália.

Sclavi no La Rochelle

Outro argentino que jogará o Top 14 francês é o pilar Joel Sclavi, novo reforço do poderoso La Rochelle. Aos 27′, Sclavi estava nos Jaguares em 2021, mas teve passagem já pela França, quando defendeu o Agen em 2019, o Angoulême em 2018 e o Pau em 2016 e 2017.

Chocobares renova contrato com o Toulouse

Inicialmente contratado pelo Toulouse apenas para o restante da temporada 2020-21, o centro argentino Santiago Chocobares assinou agora contrato para ficar no poderoso clube francês até 2023.

Huw Jones nos Harlequins

Na Inglaterra, uma das grandes contratações foi do atual campeão Harlequins. O clube de Londres assinou com o centro escocês Huw Jones, de 27 anos e 30 jogos pela Escócia. Jones deixa, assim, o Glasgow.

Toeava vai ao Bayonne

Rebaixado do Top 14 francês, o Bayonne também se reforça para a próxima temporada, quando militará na Pro D2. O clube basco contratou Isaia Toeava, 3/4s de 35 anos, com 37 jogos pelos All Blacks. Toeava já estava na França, no Toulon.

Campagnaro defenderá o Colomiers

Um dos grandes jogadores da linha da Itália antes de sofrer grave lesão, o centro Michelle Campagnaro tem casa nova. Aos 28 anos e com 46 jogos por sua seleção, Campagnaro deixou os Harlequins, da Inglaterra, para se somar ao Colomiers, da Pro D2, a 2ª divisão francesa.

Segundo Tuculet garante contrato com o Montauban

Quem também jogará a próxima edição da Pro D2 é o ponta e fullback argentino Segundo Tuculet, de 27 anos, que assinou com o Montauban. Tuculet estava no Valence Romans até a última temporada, mas seu clube foi rebaixado à terceira divisão.

Bautista Ezcurra assina com o Grenoble

Por sua vez, o centro argentino Bautista Ezcurra, de 25 anos, assinou com o Grenoble, também da Pro D2. O jogador deixará o Atlanta, da Major League Rugby, para seguir carreira na França, tendo já 5 jogos pelos Pumas.

Provence vai às compras: Wegrzyn, Sau, Betham e Flanquart

Ainda na Pro D2 francesa quem realmente se reforçou foi o Provence. O clube de Aix-en-Provence contratou para jogar a segundona o pilar argentino Federico Wegrzyn, que estava nos Jaguares, na SLAR. Além dele, o Provence apostou em Eroni Sau, ponta fijiano de 31 anos que estava no Edinburgh, da Escócia; Peter Beham, ponta e centro australiano de 32 anos, com 2 jogos pelos Wallabies e que estava no Clermont, do Top 14; e Alexander Flanquart, segunda linha de 31 anos e 22 jogos pela seleção francesa, que jogava pelo Bordeaux.

Zebo retorna ao Munster

Já o ponta e fullback irlandês Simon Zebo, de 31 anos, confirmou seu retorno ao rugby irlandês e voltará a defender o Munster. Zebo estava desde 2018 no Racing, da França.

De Jongh volta aos Stormers

O centro sul-africano Juan De Jongh, de 33 anos, confirmou seu retorno ao rugby do seu país. De Jongh deixa os Wasps, da Inglaterra, para defender novamente os Stormers, agora no United Rugby Championship.

Michael Hooper volta a reinar nos Waratahs

No Super Rugby, vários retornos já eram esperados. O asa australiano Michael Hooper era um deles, confirmando sua saída do rugby japonês, onde defende o Toyota Verblitz, para jogar novamente por seu Waratahs.

Rodda no Force, Matt Phillip nos Rebels

Izack Rodda, segunda linha de 24 anos e 25 jogos pelos Wallabies, também está de volta ao Super Rugby AU para defender o Force, após deixar o Lyon da França. Já Matt Phillip, outro segunda linha dos Wallabies, de 27 anos, deixou o Pau, da França, para regressar aos Rebels.

Beauden Barrett nos Blues, Retallick e Gatland nos Chiefs

Na Nova Zelândia, 3 grandes retornos estrelados já confirmados são Beauden Barrett, que volta aos Blues, Brodie Retallick, que regressa aos Chiefs (ambos após temporada na liga japonesa), e o técnico Warren Gatland, que estará de volta ao comando dos Chiefs quando os jogos dos British and Irish Lions contra os Springboks se encerrarem.

Owen Franks fará companhia a Perenara nos Hurricanes

TJ Perenara é outro que igualmente deixou o rugby japonês para regressar aos Hurricanes, do Super Rugby Aotearoa, como prometido. Ele terá a companhia no time de Wellington do primeira linha veterano Owen Franks, de 33 anos, que anunciou se retorno ao rugby da Nova Zelândia, deixando o Northampton Saints, da Inglaterra. Franks tem nada menos que 108 jogos pelos All Blacks.

Yoann Huget se aposenta

Por fim, nota importante ainda para a despedida de Yoann Huget. Aos 34 anos, o ponta e fullback francês anunciou sua aposentadoria. Huget jogou pelo Toulouse de 2012 a 2021, acumulando 163 jogos, ao passo que pela seleção da França foram 62 jogos, incluindo participação em 2 Copas do Mundo (2019 e 2015).