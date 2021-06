Tempo de leitura: 1 minuto

Dois destaques argentinos da SLAR (a liga sul-americana) foram confirmados como reforços de clubes europeus nos últimos dias. São ele Máximo Ledesma, abertura que estava no Olimpia, e Gonzalo García, scrum-half que defendeu o Cafeteros.

Ledesma fechou contrato com o Lyon, do Top 14 francês, ao passo que García defenderá o Valorugby Emilia, clube do Top 10 italiano onde já joga o brasileiro Matteo Dell’Acqua.