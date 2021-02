Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – O XV feminino de seleções retornou neste fim de semana com a Espanha recebendo a Rússia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021. A Rússia até começou forte, fazendo o primeiro try do jogo, mas as espanholas (que jogaram os últimos dois Mundiais) provaram serem superiores e venceram com ponto bônus, 56 x 07.

As espanholas se impuseram desde a metade do segundo tempo e marcaram nada menos que 8 tries, além de um drop goal de Amalia Argudo.

No próximo sábado, a Espanha recebe os Países Baixos (a Holanda), que perderam para a Rússia na primeira rodada. Basta uma vitória simples para as espanholas avançarem à fase final das Eliminatórias na Europa, somando-se a Itália, Irlanda e Escócia na luta pela vaga na Copa do Mundo.

56 07

Espanha 56 x 07 Rússia, em Guadalajara