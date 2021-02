Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Clássico feminino no último sábado na Inglaterra! Harlequins e Wasps duelaram em jogo muito aguardado, com ambos os clubes perseguindo o líder Saracens, que não foi a campo por conta da pandemia.

O jogo de grande rivalidade terminou com vitória apertada das Quins por 20 x 19, graças a um penal no fim. Cockayne duas vezes e Edwards marcaram os tries da vitória de virada, que teve as Wasps liderando o placar por 19 x 05 antes de sofreram a reação do Harlequins.





Premier 15s – Campeonato Inglês Feminino

Harlequins 20 x 19 Wasps

Durham Sharks 00 x 47 Sale Sharks

Clube Cidade Jogos Pontos Saracens Londres 11 50 Harlequins Londres 12 46 Loughborough Lightning Loughborough 12 42 Wasps FC Londres 11 40 Exeter Chiefs Exeter 12 34 Gloucester-Hartpury Hartpury (Gloucester) 11 25 Bristol Bears Bristol 12 22 Worcester Warriors Worcester 12 16 Sale Sharks Sale (Manchester) 11 10 DMP Durham Sharks Darlington 10 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais