Tempo de leitura: 2 minutos

A madrugada de domingo será de final do melhor do Rugby League (o rugby de 13 jogadores) mundial. A NRL, o Campeonato Australiano, terá sua grande final, que no Brasil será às 05h30. Duelo inédito entre Penrith Panthers e Melbourne Storm!

Time do extremo oeste de Sydney, os Panthers, do técnico Ivan Cleary, foram os melhores da temporada regular e vão em busca de seu terceiro título na história – o primeiro desde 2003. É a primeira final dos Panthers desde então e a equipe vem sendo liderada por Nathan Cleary, filho do treinador e genial criador e chutador. Stephen Crichton é outro dos principais nomes de Penrith, artilheiro de tries da equipe na temporada, ao passo que Josh Mansour é um dos nomes mais experimentados e decisivos da equipe, ao passo que Isaiah Yeo, Jamas Tamou e James Fisher-Harris tiveram números impressionantes de corridas com a bola e prometem muito impacto entre os avançados.

Do lado do Storm, do treinador Craig Bellamy, a expectativa é grande, por talvez se tratar do último jogo de NRL da carreira de um dos maiores jogadores de todos os tempos, o capitão Cameron Smith – que, no entanto, ainda considera seguir nos gramados em 2021, apesar dos rumores. Bellamy e Smith são os grandes nomes da história recente do clube de Melbourne, com ambos juntos tendo sido campeões 4 vezes da NRL, mas em 2 delas o título foi anulado por irregularidades. De todo modo, o último título foi em 2017 e o clube se firmou como um dos gigantes da história nesse período. O Storm busca seu 4 título válido na história e com nomes de peso como criativo Cameron Munster, os decisivos Vunivalu e Addo-Carr, além da potência dos experientes neozelandeses Jesse e Kenny Bromwich.

No último duelo entre os dois times, os Panthers venceram por 21 x 14, em junho. Quem ganha agora?

Clique aqui para acessar a TV aberta australiana e assistir

25/10 – 05h30 – Penrith Panthers x Melbourne Storm, em Sydney

Panthers: 1. Dylan Edwards, 2. Josh Mansour, 3. Stephen Crichton, 4. Brett Naden, 5. Brian To’o, 6. Jarome Luai, 7. Nathan Cleary, 8. James Tamou, 9. Api Koroisau, 10. James Fisher-Harris, 11. Viliame Kikau, 12. Liam Martin, 13. Isaah Yeo;

Interchange: 14. Tyrone May, 15. Kurt Capewell, 16. Moses Leota, 17. Zane Tetevano;

Storm: 1. Ryan Papenhuyzenm 2. Suliasi Vunivalu, 3. Brenko Lee, 4. Justin Olam, 5. Josh Addo-Carr, 6. Cameron Munster, 7. Jahrome Hughes, 8. Jesse Bromwich, 9. Cameron Smith, 10. Christian Welch, 11. Felise Kaufusi, 12. Kenny Bromwich, 13. Nelson Asofa-Solomona;

Interchange: 14. Brandon Smith, 15. Tino Fa’asuamaleaui, 16. Nicho Hynes, 17. Dale Finucane;