O Six Nations revelou os vencedores dos prêmios de melhor jogador e melhor jogadora da temporada 2020.

O scrum-half francês Antoine Dupont, de 23 anos, ganhou o prêmio masculino, após grande desempenho com a vice campeã França. Dupont é o primeiro francês premiado desde a criação do prêmio em 2004. Apenas a França não havia tido um vencedor do prêmio até hoje.

Já no Women’s Six Nations a premiada foi Emilly Scarratt, centro e fullback inglesa, campeã com a Inglaterra neste ano. Scarratt, de 30 anos, foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2019 e agora volta a conquistar o prêmio europeu, que ela já havia ganho em 2012.

Why was Antoine Dupont the #GuinnessSixNations Player of the Championship for 2020!? 🤷👇 pic.twitter.com/dDbaHu6eoo — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) November 6, 2020





Vencedores masculinos

2004 Gordon D’Arcy (Irlanda)

2005 Martyn Williams (Gales)

2006 Brian O’Driscoll (Irlanda)

2007 Brian O’Driscoll (2) (Irlanda)

2008 Shane Williams (Gales)

2009 Brian O’Driscoll (3) (Irlanda)

2010 Tommy Bowe (Irlanda)

2011 Andrea Masi (Itália)

2012 Dan Lydiate (Gales)

2013 Leigh Halfpenny (Gales)

2014 Mike Brown (Inglaterra)

2015 Paul O’Connell (Irlanda)

2016 Stuart Hogg (Escócia)

2017 Stuart Hogg (2) (Escócia)

2018 Jacob Stockdale (Irlanda)

2019 Alun Wyn Jones (Gales)

2020 Antoine Dupont (França)