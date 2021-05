Tempo de leitura: 1 minuto

Com o encerramento do Super Rugby AU na Austrália e do Super Rugby Aotearoa na Nova Zelândia, uma nova competição terá início na Oceania no dia 14 de maio: o Super Rugby Trans Tasman, que será exibido pelo Watch ESPN para o Brasil.

A competição será simples: são 5 rodadas, com os 5 times da Nova Zelândia (Blues, Chiefs, Hurricanes, Crusaders e Highlanders) enfrentando os 5 times da Austrália (Reds, Waratahs, Brumbies, Rebels e Force). Após 5 rodadas, os 2 melhores duelarão na grande final, no dia 19 de junho.

Será o primeiro encontro entre as franquias australianas e neozelandesas desde o início da pandemia e o fim do velho Super Rugby.

1ª rodada:

14/05 – 🇳🇿Highlanders x Reds🇦🇺, em Dunedin

14/05 – 🇦🇺Waratahs x Hurricanes🇳🇿, em Sydney

15/05 – 🇳🇿Crusaders x Brumbies🇦🇺, em Christchurch

15/05 – 🇦🇺Rebels x Blues🇳🇿, em Melbourne

15/05 – 🇦🇺Force x Chiefs🇳🇿, em Perth

Equipe País Cidade Jogos Pontos Blues Nova Zelândia Auckland Brumbies Austrália Canberra Chiefs Nova Zelândia Hamilton Crusaders Nova Zelândia Christchurch Force Austrália Perth Highlanders Nova Zelândia Dunedin Hurricanes Nova Zelândia Wellington Rebels Austrália Melbourne Reds Austrália Brisbane Waratahs Austrália Sydney

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º e 2º colocados farão a grande final;