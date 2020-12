Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – Video games de Rugby Union já foram tema de muitos artigos e até de vídeo no Portal do Rugby. Mas, e o Rugby League? O rugby de 13 atletas tem video games? Vai produzir algum novo?



Meses atrás, circulou na imprensa australiana que a NRL (a liga australiana) está trabalhando no lançamento de um game para 2021, em breve a ser anunciado.

O último game de Rugby League da série “Rugby League Live” saiu em 2017, oferecendo NRL australiana (e o State of Origin), Super League inglesa e a Copa do Mundo da modalidade. Com isso, cresce a expectativa para que o game de 2021 conte novamente com as seleções do Mundial, que rolará justamente entre outubro e novembro de 2021.

Abaixo, veja um pouco das edições passadas do “Rugby League Live”.