O Ealing Trailfinders vai se provando um adversário real para o Saracens em 2021. Os dois times jogarão a 2ª divisão inglesa a partir de março de 2021 e estão realizando no momento amistosos preparatórios.

A exemplo de janeiro, neste dia 06 o Ealing, clube do Oeste de Londres, novamente derrotou o poderoso rival, desta vez por 39 x 26, na casa dos Saracens, no Norte de Londres. No jogo anterior, o triunfo havia sido no campo do Ealing, por 27 x 26.

Os Saracens jogaram sem seus atletas da seleção inglesa (George, Farrell, Vunipola, Itoje…), mas, mesmo assim, a vitória prova que os Trailfinders podem sonhar com voos maiores, num momento que a Premiership discute acabar com o sistema de promoção e rebaixamento.

No fim de semana passado, Ealing já havia vencido Donncaster por 46 x 26. Com isso, Ealing está perto do título do Trailfinders Challenge, o triangular amistoso entre tais clubes.