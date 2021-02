Tempo de leitura: 3 minutos

Neste fim de semana, Alexandria, no Egito, recebeu a edição 2021 do “Arab Sevens”, o campeonato árabe de rugby sevens, organizado pela “Arab Rugby”, entidade criada para fomentar o rugby no mundo árabe. Pela primeira vez, o evento contou com um torneio feminino, com o time da casa se sagrando campeão, ao vencer na grande final a Síria, que formou uma seleção, mesmo com todas as dificuldades impostas pela prolongada guerra no país.

O Egito também conquistou o título masculino ao derrotar o Líbano na final. Os egípcios foram campeões também em 2018, mas perderam a final de 2019 para a Jordânia, que não participou de 2021. O rugby egípcio só voltou a ser filiado à Rugby Africa (a federação africana) em 2019 e não forma uma seleção de XV desde 2010. O título agora sugere crescimento.

O campeonato ainda contou com a Líbia, país assolado por guerra civil, e de três países que ainda nunca formaram uma seleção de XV: Iraque, Sudão e Palestina.

Masculino

Grupo A: 1 Egito, 2 Síria, 3 Iraque, 4 Sudão;

Grupo B: 1 Líbano, 2 Emirados Árabes Unidos, 3 Líbia, 4 Palestina;

Semifinais: Egito 40 x 07 Emirados Árabes Unidos; Líbano 47 x 07 Síria;

3º lugar: Emirados Árabes Unidos 19 x 07 Síria / 5º lugar: Líbia 36 x 00 Iraque;

Final: Egito 14 x 00 Líbano

Classificação final: 1 Egito, 2 Líbano, 3 Emirados Árabes Unidos, 4 Síria, 5 Líbia, 6 Iraque, 7 Palestina e Sudão;

Feminino

Grupo Único: 1 Egito, 2 Síria, 3 Emirados Árabes Unidos, 4 Líbano;

Semifinais: Egito 40 x 00 Líbano; Síria 12 x 05 Emirados Árabes Unidos;

3º lugar: Emirados Árabes Unidos 05 x 00 Líbano;

Final: Egito 31 x 00 Síria

After quite some hard time of preperation Syria womens rugby team was able to win the silver medal in thr Arab 7s competition. So proud of each one of you and I trust that we can do great things in the future. THIS IS ONLY THE BEGINING.@asiarugby pic.twitter.com/oxLSXaqGsJ

— Sarah Abd Elbaki (@SarahElbaki) February 13, 2021