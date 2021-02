Tempo de leitura: 2 minutos

A Currie Cup sul-africana foi encerrada no fim de janeiro e os 4 grandes times do país – Bulls, Lions, Sharks e Stormers – só estrearão na Rainbow Cup (a copa contra times irlandeses, galeses, escoceses e italianos – no dia 17 de abril, ao passo que os demais times – Cheetahs, Griquas, Pumas – não têm ainda calendário definido para o restante do ano.

Com isso, o departamento de torneio da federação sul-africana lançou uma série de 4 rodadas de amistosos que manterão seus times ativos – e os atletas no ritmo de preparação para os jogos de julho dos Springboks contra os British and Irish Lions.

Serão 8 times fazendo amistosos entre os dias 27 de fevereiro e 27 de março. Para ordenar os jogos, os times foram divididos em 2 grupos, com times de um grupo enfrentando apenas times do outro grupo. Os jogos serão espaçados por 10 dias, para se melhorar a aplicação de protocolos sanitários.

Elephants de volta

Em 2020, 7 equipes disputaram o Super Rugby Unlocked e a Currie Cup: Bulls, Lions, Sharks, Stormers, Cheetahs, Griquas e Pumas. A eles se somará o Elephants, que toma de vez o lugar dos Kings como o time de alto rendimento que representa a cidade de Port Elizabeth e Eastern Province.

Os Kings foram fundados em 2009 como a sexta franquia sul-africana de Super Rugby para representarem as províncias de Eastern Province (Elephants), Border (Bulldogs) e South Western Districts (Eagles), isto é, parte do litoral sul do país, tendo Port Elizabeth (casa dos Elephants, quinta maior cidade sul-africana) como sua sede. Ao contrário das demais franquias (Bulls, Lions, Sharks, Stormers e Cheetahs), que foram batizadas e usavam os símbolos de suas províncias principais, os Kings foram construídos com uma marca nova, sem usar o símbolo e nome dos Elephants. O time deixou o Super Rugby e passou a disputar o PRO14 em 2017, mas sem sucesso.

Em 2020, os Kings fecharam as portas, deixando a liga e declarando falência. Com isso, a nomeação dos Elephants como a 8ª equipe profissional da África do Sul significa a elevação da velha marca como a genuína representante da região de Eastern Province no rugby profissional.

Fundado em 1888, o Elephants é o segundo time provincial mais antigo da África do Sul, mas nunca foi campeão nacional.

Amistosos

27/02 – Bulls v Elephants

27/02 – Lions x Pumas

28/02 – Sharks x Griquas

28/02 – Stormers x Cheetahs

09/03 – Cheetahs x Sharks

09/03 – Griquas x Stormers

10/03 – Pumas x Bulls

10/03 – Elephants x Lions

19/03 – Bulls x Stormers

19/03 – Lions x Sharks

20/03 – Pumas x Cheetahs

20/03 – Elephants x Griquas

27/03 – Cheetahs x Elephants

27/03 – Griquas x Pumas

27/03 – Sharks x Bulls

27/03 – Stormers x Lions