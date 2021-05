Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Auckland foi palco para uma rodada dupla histórica na Nova Zelândia. Blues e Chiefs fizeram a última rodada do Super Rugby Aotearoa masculino, mas as atenções estiveram sobre o jogo anterior, quando os dois times fizeram a primeira partida feminina de suas histórias. Entre os homens, os Blues venceram, 39 x 19, mas no amistoso entre as mulheres o triunfo foi das Chiefs, 39 x 12.

Chiefs vencem primeiro “super jogo” feminino

Foi um jogaço feminino abrindo a rodada, que começou parelho, com 18 x 12 para as Chiefs no intervalo, mas acabou com uma elástica vitória das visitantes, que brilharam no segundo tempo. Veainu fez um try de 50 metros que foi destaque no mundo, o primeiro do jogo.

No maul, Reynolds fez o outro try das Chiefs no primeiro tempo, mostrando o poderio de seu pack, enquanto Maliepo e Brunt marcaram para as Blues. Connor, Elder e Arakua definiram a vitória das Chiefs com mais 2 tries no segundo tempo.

12 39

Blues

Tries: Maliepo e Brunt

Conversões: Maliepo (1)

1. Krystal Murray 2. Te Kura Ngata-Aerengamate 3. Aleisha-Pearl Nelson 4. Eloise Blackwell © 5. Maia Roos 6. Lisa Molia 7. Kate Williams 8. Charmaine McMenamin 9. Luisa Togotogorua 10. Patricia Maliepo 11. Natahlia Moors 12. Ruahei Demant 13. Sylvia Brunt 14. Princess Elliot 15. Hayley Hutana

Suplentes: 16. Saphire Abraham 17. Aldora Itunu 18. Cristo Tofa 19. Liana Mikaele-Tu’u 20. Shannon Leota 21. Moana Cook 22. Tyler Nankivell 23. Daynah Nankivell

Chiefs

Tries: Veainu, Reynolds, Connor, Elder e Arakua

Conversões: Tubic (4)

Penais: Tubic (2)

1. Angel Mulu 2. Luka Connor 3. Tanya Kalounivale 4. Kelsie Wills 5. Chyna Hohepa 6. Kendra Reynolds 7. Les Elder © 8. Kennedy Simon 9. Arihiana Marino-Tauhinu 10. Hazel Tubic 11. Langi Veainu 12. Chelsea Alley 13. Ngatokotoru Arakua 14. Kelsey Teneti 15. Renee Holmes

Suplentes: 16. Grace Houpapa-Barrett 17. Awhina Tangen-Wainohu 18. Leilani Perese 19. Harono Te Iringa 20. Pia Tapsell 21. Ariana Bayler 22. Shyanne Thompson 23. Iritana Hohaia;

Blues fecham Super Rugby Aotearoa com vitória

No masculino, o jogo já não impactava mais na tabela de classificação, uma vez que os Chiefs já estão classificados à grande final. No entanto, os Blues se despediram do torneio de cabeça erguida, fazendo 39 x 19. Os Chiefs colocam a cabeça agora na decisão dos Crusaders, no próximo sábado.

Os Chiefs pouparam alguns nomes importantes e tiveram um primeiro tempo apenas pontuando a partir de penais. Os tries da primeira etapa todos foram dos Blues, com Ekland e Choat cruzando o in-goal para abrirem 14 x 09.

No segundo tempo, Sullivan cravou novo try dos Blues aos 53′, ao passo que Stevenson respondeu com o try, aos 61′, que parecia oferecer uma reação aos Chiefs. Porém, o time de Auckland cresceu no fim e marcou 3 tries para selar a vitória, com Sotutu, aos 74′, e AJ Lam, duas vezes, aos 78′ e aos 83′.

Os Blues aguardam agora a largada do Super Rugby Trans Tasman, quando os neozelandeses enfrentarão os australianos.

39 19

Blues 39 x 19 Chiefs, em Auckland

Blues

Tries: Lam (2), Eklund, Choat, Sullivan e Sotutu

Conversões: Black (3)

Penais: Black (1)

15 Zarn Sullivan, 14 Bryce Heem, 13 Rieko Ioane (cc), 12 Tanielu Tele’a, 11 Caleb Clarke, 10 Otere Black, 9 Finlay Christie, 8 Hoskins Sotutu, 7 Adrian Choat, 6 Tom Robinson (cc), 5 Sam Darry, 4 Gerard Cowley-Tuioti, 3 Nepo Laulala, 2 Kurt Eklund, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Soane Vikena, 17 Ofa Tuungafasi, 18 Marcel Renata, 19 Josh Goodhue/Taine Plumtree, 20 Akira Ioane, 21 Sam Nock, 22 Harry Plummer, 23 AJ Lam;

Chiefs

Try: Stevenson

Conversão: Gatland (1)

Penais: Gatland (4)

15 Kaleb Trask, 14 Bailyn Sullivan, 13 Sean Wainui (c), 12 Rameka Poihipi, 11 Shaun Stevenson, 10 Bryn Gatland, 9 Te Toiroa Tahuriorangi, 8 Pita Gus Sowakula, 7 Zane Kapeli, 6 Viliami Taulani, 5 Josh Lord, 4 Samipeni Finau, 3 Sione Mafileo, 2 Bradley Slater, 1 Ollie Norris;

Suplentes: 16 Nathan Harris, 17 Ezekiel Lindenmuth, 18 Joe Apikotoa, 19 Liam Messam, 20 Tom Florence, 21 Xavier Roe, 22 Rivez Reihana, 23 Gideon Wrampling;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 8 28 Chiefs Hamilton 8 20 Blues Auckland 8 20 Highlanders Dunedin 8 14 Hurricanes Wellington 8 12

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;