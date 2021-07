Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Apesar de todas as incertezas quanto à sequência do tour dos British and Irish Lions à África do Sul (por conta de casos da situação da pandemia no país), esta quarta-feira foi de ação em Joanesburgo com os Lions atropelando os desfalcados Sharks por 54 x 07.

O time de Durban não foi páreo para a seleção que reúne os melhores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda. O técnico dos Lions, Warren Gatland, mesclou mais as nacionalidades para o segundo compromisso em solo sul-africano e o efeito foi um time vibrante, que ganhou com autoridade e jogando um rugby aberto e envolvente.

A linha dos Lions foi acionada o tempo todo e os dois primeiros tries saíram em menos de 7 minutos, com os pontas Josh Adams e Duhan van der Merwe cruzando o in-goal. Ambos terminariam o jogo com hat-tricks (3 tries cada).

- Continua depois da publicidade -



Van der Merwe (sul-africano naturalizado escocês) fez seu segundo try aos 27′, aproveitando o amarelo a Werner Kok, que deixou os Sharks com 14 em campo. O momento foi aproveitado pelos Lions, que ainda chegaram ao quarto try com Bundee Aki antes do intervalo, abrindo 26 x 00.



Os Sharks até começaram bem a segunda etapa com try de honra de James Venter, que não levou a uma reação. Aos 57′, Adams correu para seu segundo try e, aos 61′, foi a vez de seu compatriota galês Ree-Zammit cravar mais o sexto try dos vermelhos.



No finzinho, com os Sharks já cansados, Van der Merwe fez seu terceiro try, aos 74′, e Adams completou sua tripleta, aos 77′, fechando o placar em 54 x 07.

Don’t mess with the Duhan 👊 Hot hands in midfield releases @duhanvdmerwe to complete his hat-trick in style 🎩#LionsRugby #CastleLionsSeries #LionsSA2021 pic.twitter.com/NJb2wXzCzn — British & Irish Lions (@lionsofficial) July 7, 2021



No próximo sábado, os Lions deveriam encarar os Bulls, mas o jogo já foi adiado para data ainda indeterminada. O próximo jogo confirmado é no dia 14 contra a “South Africa A”, a seleção de desenvolvimento da África do Sul.

07 54

🇿🇦Sharks 07 x 54 Lions🇬🇧🇮🇪, em Joanesburgo🇿🇦

Árbitro: Jaco Peyper🇿🇦

🇿🇦Sharks

Try: Venter

Conversões: Bosch (1)

15 Manie Libbok, 14 Werner Kok, 13 Jeremy Ward, 12 Marius Louw, 11 Thaakir Abrahams, 10 Curwin Bosch, 9 Jaden Hendrikse, 8 Phepsi Buthelezi (c), 7 Thembelani Bholi, 6 James Venter, 5 Hyron Andrews, 4 Ruben van Heerden, 3 Khutha Mchunu, 2 Fez Mbatha, 1 Khwezi Mona;

Suplentes: 16 Kerron van Vuuren, 17 Ntuthuko Mchunu, 18 Wiehahn Herbst, 19 JJ van der Mescht, 20 Reniel Hugo, 21 Dylan Richardson, 22 Grant Williams, 23 Anthony Volmink;

🇬🇧🇮🇪 Lions Tries: Adams (3), Van der Merwe (3), Aki e Rees-Zammit

Conversões: Farrell (3) e Russell (4)