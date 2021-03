Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Entrevistamos hoje Emiliano Bergamaschi e Fernando Portugal, que encabeçam a Comissão Técnica dos Cobras, a franquia brasileira que disputará neste mês a SLAR (Superliga Americana de Rugby), a nova liga profissional da América do Sul. Passamos a limpo com os dois treinadores como está a preparação do time brasileiro. Confira!