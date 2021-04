Tempo de leitura: 4 minutos

O Women’s Six Nations terá seu pontapé inicial nesse sábado e os times já estão escalados para a abertura. Inglaterra e França irão a campo como amplas favoritas diante de Escócia e Gales, respectivamente.

A Escócia não derrota a Inglaterra desde 1999 e não marca um ponto sequer na rival desde 2018, com derrotas por 80 x 00 em 2019 e 53 x 00 em 2020. A melhor jogadora do mundo de 2019, Emilly Scarrat, capitaneia um poderoso time inglês que joga para defender sua condição de campeão. Destaques para as irmãs Cleall, do Saracens, no pack e para a camisa 10 ascendente Helena Rowland, de 21, do Loughborough. O treinador Simon Middleton não contará com a capitã referência da terceira linha Sarah Hunter, de fora por lesão. A Escócia, por sua vez, evoluiu recentemente e chegou a arrancar um empate no ano passado com a França, mas o time do técnico Brian Easson precisará de outro milagre para arrancar um ponto em solo inglês desta vez. Jade Konkel, oitava dos Harlequins, é o destaque do jovem elenco esccocês.

Em 2016, Gales chocou a Europa ao derrotar a França por 10 x 08, mas desde então a França venceu todos os jogos com placares elásticos, incluindo o último 50 x 00. Para o jogo desse sábado, a França não terá as atletas convocadas para o sevens, mas segue forte, sob a liderança da asa Hermet. O time está com muitas caras novas no XV, com o treinador Samuel Cherouk optando por deixar as atletas mais experiente como a fullback ex melhor do mundo Trémoulière e as implacáveis Safi N’diaye e Marjorie Mayans no banco. Gales estreia treinador novo, Warren Abraham, e tem como destaques a dupla de 9 e 10 Megan Davies, do Exeter, e Snowsill, do Bristol, além da ponta olímpica Jasmine Joyce.

*Horários de Brasília

03/04 – 11h00 – Inglaterra x Escócia, em Doncaster – Watch ESPN AO VIVO

Histórico: 29 jogos, 27 vitórias da França e 2 vitórias da Escócia. Último jogo: Escócia 00 x 53 Inglaterra, em 2020 (Women’s Six Nations);

𝗥𝗘𝗗 𝗥𝗢𝗦𝗘𝗦 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 🌹@EmilyScarratt will captain England in our @Womens6Nations opener against Scotland on Saturday 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Watch live on @BBCiPlayer with kick off at 15:00 BST 📺#WearTheRose @O2sports — England Rugby (@EnglandRugby) April 1, 2021

Your Scotland team to take on England in the opening #WomensSixNations match on Saturday. 🕒 kick-off 3pm BST

📺 @BBCiPlayer#AsOne pic.twitter.com/JyO35ZRsU1 — Scottish Rugby (@Scotlandteam) April 1, 2021

03/04 – 16h00 – França x Gales, em Vannes – Watch ESPN AO VIVO

Histórico: 26 jogos, 22 vitórias da França e 4 vitórias de Gales. Último jogo: Gales 00 x 50 França, em 2020 (Women’s Six Nations);

📢#WalesWomen team to face @FranceRugby on Saturday evening 😜

Congratulations to all especially new caps Jess Roberts and Donna Rose, in starting XV, and Meg Davies on the bench 🙌

| Llongyfarchiadau pawb, pob lwc am y Chwe Gwlad 💪

🗞️FULL STORY https://t.co/KWLlv2JXxE pic.twitter.com/1xsPPD89D0 — Welsh Rugby Union 🏉 (@WelshRugbyUnion) April 1, 2021





- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;