Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Desde 1983 a Escócia não vencia a Inglaterra no estádio de Twickenham. O jejum acabou neste sábado, na abertura do Six Nations, em jogo ainda mais importante, pois marcava o aniversário de 150 anos do primeiro jogo na história entre os dois países. Vitória suada, debaixo de chuva, em jogo físico (para honrar a tradição), que terminou em 11 x 08 para os escoceses. Foi a 41ª conquista que a Escócia conquistou a Calcutta Cup (o troféu disputado entre os dois países).



A partida não primou pela plasticidade e expôs uma Inglaterra que balança após os títulos de 2020. A Inglaterra foi dominada pela Escócia em posse de bola e território (63% e 59%, respectivamente, para os escoceses), com muitos penais cedidos pela Rosa (15, contra 6), muitos tackles perdidos do lado inglês (27 contra 8) e mais turnovers a favor dos azuis, que se provaram superiores no breakdown, onde a Inglaterra parecia superior antes do início da disputa.

O placar foi aberto logo aos 3′ pela Escócia com penal chutado por Finn Russell. Aos 23′, a Inglaterra acabou reduzida a 14 homens por amarelo a Billy Vunipola e os escoceses não perdoaram, encontrando seu try aos 29′. Após up and under de Russell, Maitland ganhou a disputa aérea e a Escócia trabalhou rapidamente a bola até a outra ponta, com Duhan van der Merwe recebendo e brilhantemente atropelando a defesa inglesa para o try.

15 – England conceded 15 penalties against Scotland, their joint most in a match under Eddie Jones (also v France in 2018), the last time they conceded more in a Test match was back in August 2011 (16 v Ireland). Whistle. pic.twitter.com/z2S6FIKuRZ — OptaJonny (@OptaJonny) February 6, 2021

O primeiro tempo seguiu com superioridade escocesa, com o debutante Cameron Redpath quebrando linhas a favor dos visitantes, mas acabou com um suspiro inglês, com Owen Farrell chutando 2 penais e Russell recebendo amarelo contra a Escócia antes da pausa. Jogo em 8 x 6.

O segundo tempo começou com Russell convertendo penal precioso logo após retornar, aos 48′. Porém, logo a chuva apertou e dificultou a vida do chutador escocês, que desperdiçou penal que seria crucial aos 54′.

A Inglaterra cresceu em posse de bola, mas a Rosa parecia incapaz de criar bons momentos para try. O resultado foi o número de erros aumentando e a Escócia ganhando chances. Na batalha do breakdown, Tom Curry foi dominado por Jonny Gray. Aos 72′, Russell tentou penal do meio campo, mas não foi feliz. De todo modo, a Escócia manteve domínio territorial e, aos 79′, Russell teve a chance de matar o jogo com drop goal, mas foi perigosamente bloqueado. Os visitantes foram salvos por Stuart Hogg (eleito o melhor do jogo), que apanhou o rebote.

A Escócia segurou o placar e celebrou a histórica vitória. 11 x 06.



No próximo sábado, a Inglaterra receberá a Itália, ao passo que a Escócia receberá Gales.

08 11

Inglaterra 08 x 11 Escócia, em Londres

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Inglaterra

Penais: Farrell (2)

15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 Jonny Hill, 4 Maro Itoje, 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Beno Obano, 18 Harry Williams, 19 Courtney Lawes, 20 Ben Earl, 21 Dan Robson, 22 George Ford, 23 Max Malins;

Escócia

Try: Van der Merwe

Penais: Russell (2)

15 Stuart Hogg (c), 14 Sean Maitland, 13 Chris Harris, 12 Cameron Redpath, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 David Cherry, 17 Oli Kebble, 18 WP Nel, 19 Richie Gray, 20 Gary Graham, 21 Scott Steele, 22 Jaco van der Walt, 23 Huw Jones;

Seleção Jogos Pontos França 1 5 Escócia 1 4 Inglaterra 1 1 Gales 0 0 Irlanda 0 0 Itália 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;