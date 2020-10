Tempo de leitura: 1 minuto

A Seleção da Escócia terá um elenco de 40 jogadores para usar entre o encerramento do Six Nations, em outubro, e os desafios da Nations Cup, em novembro. O time do técnico Gregor Townsend terá 6 jogos pela frente: no dia 23 de outubro, tem amistoso contra a Geórgia; no dia 31, o duelo final do Six Nations contra Gales; e em novembro rola a Nations Cup com jogos contra Itália, no dia 14, França, no dia 22, e Fiji, no dia 28, além de uma partida final no dia 05 de dezembro.

Jonny Gray, Finn Russell e Stuart Hogg seguem como os grandes nomes da equipe. Scott Steele (scrum-half) e os sul-africanos de nascimento Olie Kebble (pilar) e Duhan van der Merwe (ponta) são os dois debutantes do elenco.

Avançados: Simon Berghan (Edinburgh), Jamie Bhatti (Edinburgh), Fraser Brown (Glasgow), Blair Cowan (London Irish, Inglaterra), Scott Cummings (Glasgow), Cornell du Preez (Worcester Warriors, Inglaterra), Matt Fagerson (Glasgow), Zander Fagerson (Glasgow), Grant Gilchrist (Edinburgh), Jonny Gray (Exeter Chiefs), Richie Gray (Glasgow), Rob Harley (Glasgow), Nick Haining (Edinburgh), Oli Kebble (Glasgow), Stuart McInally (Edinburgh), Willem Nel (Edinburgh), Jamie Ritchie (Edinburgh), Sam Skinner (Exeter Chiefs, Inglaterra), Rory Sutherland (Edinburgh), Blade Thomson (Scarlets, Gales), Ben Toolis (Edinburgh), George Turner (Glasgow), Hamish Watson (Edinburgh);

Linha: Darcy Graham (Edinburgh), Nick Grigg (Glasgow), Chris Harris (Gloucester, Inglaterra), Adam Hastings (Glasgow), Stuart Hogg (Exeter Chiefs, Inglaterra) (c), George Horne (Glasgow), Damien Hoyland (Edinburgh), Sam Johnson (Glasgow), Huw Jones (Glasgow), Blair Kinghorn (Edinburgh), James Lang (Harlequins, Inglaterra), Sean Maitland (Saracens, Inglaterra), Ali Price (Glasgow), Finn Russell (Racing, França), Scott Steele (Harlequins, Inglaterra), Duhan van der Merwe (Edinburgh), Duncan Weir (Worcester Warriors, Inglaterra);