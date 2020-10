Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Escócia e Geórgia duelaram nesta sexta-feira em amistoso em Edimburgo e o resultado foi um atropelo: Escócia 48 x 07, com amplo domínio no jogo de contato, em especial nos mauls, tradicional fortaleza georgiana. O jogo serviu de preparação para a Escócia jogar no dia 31 contra Gales pela última rodada do Six Nations, ao passo que para a Geórgia marcou o início do trabalho para disputar a histórica Nations Cup (contra Inglaterra, Irlanda e Gales) em novembro.

Os escoceses não contaram com Jonny Gray, Sam Skinner e Stuart Hogg, que jogarão sábado a final da Premiership inglesa pelo Exeter Chiefs, mas mesmo assim o triunfo foi mais do que tranquilo, com amplo domínio de posse de bola e território. Logo aos 2′, o ponta Darcy Graham bateu penal rapidamente e pegou desarrumada a defesa dos Lelos para marcar o primeiro try.

A Geórgia conseguiu manter sua defesa sólida por algum tempo, mas aos 26′ a Escócia mandou seu recado com Fraser Brown marcando o segundo try a partir de maul após lateral. Depois, aos 31′, Hamish Watson fez o terceiro try escocês, finalizando na ponta após maul, com os escocesa abrindo rápido a bola para o terceira linha aparecer. 17 x 00 no intervalo.

O segundo tempo começou com a Geórgia descontando com try do ponta Tabutsadze, recebendo passe de Lobzhanidze. No entanto, a reação parou por aí. Aos 50′, após ter try anulado, a Escócia cruzou novamente o in-goal em line seguido de maul finalizado por Brown outra vez.



A receita colou e aos 60′ foi a vez do hooker McInally marcar try em maul. A porta se abriu de vez e, aos 69′, o debutante ponta Van der Merwe recebeu passe inteligente de Finn Russell para correr para seu try e, aos coube a Graham marcar seu segundo try ao receberam passe em lado cego do maul, quando os Lelos jogavam com um homem a menos por amarelo a Aprasidze.

El sudafricano que defiende los colores de @Scotlandteam se dio el lujo de apoyar en su debut. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🙌🏼#RUGBYxESPN https://t.co/PJe9fW9QF7 — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 23, 2020



No fim, o fullback Kinghorn liquidou a fatura com o último try escocês, conduzindo brilhantemente a bola com os pés e aplicando um último side step matador. 48 x 07, em placar que poderia ter sido maior se a Escócia não tivesse desperdiçado 4 conversões.



No dia 31, a Escócia fecha o Six Nations encarando Gales, ao passo que o próximo jogo da Geórgia será apenas no 14 de novembro pela Nations Cup contra a Inglaterra. Haverá tempo para o treinador georgiano Levan Maisashvili, auxiliado pelo irlandês Ian Humphreys, “arrumar a casa”.

48 07

Escócia 48 x 07 Geórgia, em Edimburgo

Árbitro: Alexandre Ruiz (França)

Escócia

Tries: Graham (2), Brown (2), Watson, McInally, Van der Merwe e Kinghorn

Conversões: Hastings (4)

15 Blair Kinghorn, 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 James Lang, 11 Duhan van der Merwe, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Scott Cummings, 4 Ben Toolis, 3 Zander Fagerson, 2 Fraser Brown (c), 1 Rory Sutherland;

Suplentes:16 Stuart McInally, 17 Oli Kebble, 18 Simon Berghan, 19 Rob Harley, 20 Nick Haining, 21 Cornell du Preez, 22 George Horne, 23 Finn Russell;

Geórgia

Try: Tabutsadze

Conversão: Abzhandadze (1)

15 Soso Matiashvili, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Deme Tapladze, 12 Merab Sharikadze (c), 11 Sandro Todua, 10 Tedo Abzhandadze, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Beka Gorgadze, 7 Beka Saghinadze, 6 Otar Giorgadze, 5 Grigol Kerdikoshvili, 4 Nodar Cheishvili, 3 Lexo Kaulashvili, 2 Jaba Bregvadze, 1 Mikheil Nariashvili;

Suplentes: 16 Shalva Mamukashvili, 17 Guram Gogichashvili, 18 Giorgi Melikidze, 19 Giorgi Javakhia, 20 Giorgi Tkhilaishvili, 21 Gela APrasidze, 22 Giorgi Kveseladze, 23 Tamaz Mchedlidze;