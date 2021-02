Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Poucos críticos apostariam em Gales como líder do Six Nations. O time do pressionado técnico Wayne Pivac teve um 2020 terrível, mas acumulou já duas vitórias na competição. Neste sábado, os galeses conseguiram uma inesperada vitória sobre a Escócia, em Edimburgo. Os escoceses entraram no jogo como favoritos e fizeram um primeiro tempo superior, mas uma expulsão na segunda etapa e substituições acertadas do lado galês garantiram o triunfo aos visitantes por 25 x 24. E com direito a ponto bônus.

Gales inaugurou o placar com penal de Halfpenny, mas Finn Russell respondeu logo na sequência na mesma moeda. O primeiro try do duelo foi escocês, com Darcy Graham, apanhando chute inteligente de Ali Price.

A Escócia teve o domínio do primeiro tempo e chegou ao segundo try aos 24′ com Stuart Hogg, após erro de Halfpenny ao receber chute no fundo. Porém, Gales esboçou a reação antes da pausa, com try do jovem Rees-Zammit finalizando na ponta.

O segundo tempo começou com Gales melhor e Liam Williams marcando try crucial aos 51′, em efetiva troca de passes até a ponta após maul. Logo na sequência, veio o lance capital do jogo, com Zander Fagerson recebendo cartão vermelho.

O homem a menos foi sentido pelos escoceses, que viram Wyn Jones marcar outro try para Gales no pick and go aos 55′, após maul novamente. Mesmo assim, a Escócia cresceu no jogo e respondeu com try de Hogg na ponta aos 65′, que parecia reconduzir os anfitriões ao triunfo.

Contudo, aos 70′, Rees-Zammit brilhou com lindo try na ponta, com direito a chute para o in-goal para passar por Hogg. Os escoceses tiveram ainda momentos no ataque para a virada, mas pagaram tanto pelo vermelho como pela falta de efetividade na hora das definições. A Escócia teve mais metros ganhos (443 contra apenas 184 de Gales) e, mesmo assim, não transformou os números nos pontos necessários.

Sem rodada no próximo fim de semana, Gales voltará a campo recebendo a Inglaterra no dia 27. A Escócia jogará no dia 28, quando recebe a França.

24 25

Escócia 24 x 25 Gales, em Edimburgo – Doddie Weir Cup



Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Escócia

Tries: Hogg (2) e Graham

Conversões: Russell (3)

Penais: Russell (1)

15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 James Lang, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Blade Thomson, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Rory Sutherland;

Suplentes: 16 David Cherry, 17 Oli Kebble, 18 WP Nel, 19 Richie Gray, 20 Gary Graham, 21 Scott Steele, 22 Jaco van der Walt, 23 Huw Jones;

Gales

Tries: Rees-Zammit (2), L Williams e W Jones

Conversões: Sheedy (1)

Penais: Halfpenny (1)

15 Leigh Halfpenny, 14 Louis Rees-Zammit, 13 Owen Watkin, 12 Nick Tompkins, 11 Liam Williams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Aaron Wainwright, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Adam Beard, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones;

Suplentes: 16 Elliot Dee, 17 Rhodri Jones, 18 Leon Brown, 19 Will Rowlands, 20 James Botham, 21 Kieran Hardy, 22 Callum Sheedy, 23 Willis Halaholo;

Seleção Jogos Pontos Gales 2 9 Inglaterra 2 6 França 1 5 Escócia 2 5 Irlanda 1 1 Itália 2 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;