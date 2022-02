Tempo de leitura: 3 minutos

Pela primeira vez desde 1983-84 a Escócia celebrou duas vitórias seguidas sobre a Inglaterra. O feito já histórico foi conquistado neste sábado em jogo dramático em Murrayfield encerrado em 20 x 17 para os escoceses.



A Inglaterra dominou o primeiro tempo em posse de bola e território – passando dos 70% – mas a defesa escocesa se provou sólida. Os ingleses abriram o placar com penal de Marcus Smith, mas o primeiro try foi da Escócia com Ben White, ironicamente ex jogador da seleção inglesa M20, que recebeu de Darcy Graham, em grande jogada em velocidade após lateral. Smith e Russell ainda trocaram penais levando o duelo ao intervalo em 10 x 06.

A Inglaterra começou de novo melhor o segundo tempo, com Smith chutando novo penal e marcando precioso try aos 52′, escapando na ponta. Ele mesmo chutou novo penal que deu vantagem aos ingleses na reta final, fazendo jus ao volume de jogo.

No entanto, quem se provou decisivo foi Finn Russell, que, aos 71′, desferiu lindo chute cruzado para Duhan van der Merwe, com Luke Cowan-Dickie impedindo o try certo com tapa na bola, sendo punido com amarelo e penal try, empatando o duelo. O lance foi fatal.

Com um atleta a mais, a Escócia exerceu a pressão final e arrancou penal decisivo para Russell assegurar a grande vitória.

Na próxima semana, a Escócia visita Gales e a Inglaterra pega a Itália.

20 17

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia 20 x 17 Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, em Edimburgo🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (Calcutta Cup)

Árbitro: Ben O’Keeffe🇳🇿

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia Tries: White e penal try Conversão: Russell (1) Penais: Russell (2) 15 Stuart Hogg (c), 14 Darcy Graham, 13 Chris Harris, 12 Sam Johnson, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Matt Fagerson, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Grant Gilchrist, 4 Jonny Gray, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Rory Sutherland; Suplentes: 16 Stuart McInally, 17 Pierre Schoeman, 18 WP Nel, 19 Sam Skinner, 20 Magnus Bradbury, 21 Ben White, 22 Blair Kinghorn, 23 Sione Tuipulotu; Tuipulotu; 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra Try: Smith Penais: Smith (4) 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Elliot Daly, 12 Henry Slade, 11 Joe Marchant, 10 Marcus Smith, 9 Ben Youngs, 8 Sam Simmonds, 7 Tom Curry (c), 6 Lewis Ludlam, 5 Nick Isiekwe, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Ellis Genge; Suplentes: 16 Jamie George, 17 Joe Marler, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 Alex Dombrandt, 21 Harry Randall, 22 George Ford, 23 Jack Nowell;

Seleção Jogos Pontos Irlanda 1 5 Escócia 1 4 Inglaterra 1 1 França 0 0 Itália 0 0 Gales 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;