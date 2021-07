Tempo de leitura: 2 minutos

Nada de esconder escalação – muito pelo contrário! O técnico Jacques Nienaber revelou já nesta terça-feira o XV titular dos Springboks para o primeiro jogo oficial contra os British and Irish Lions, que será apenas no sábado (com transmissão da ESPN, 13h).

O XV escolhido tem por base o time que venceu os Lions na quarta-feira, mas há mudanças importantes. O camisa 10 será Handré Pollard, que vai reencontrando sua melhor forma, ao passo que Mapimpi retorna à ponta no lugar de Nkosi. No pack, o grande retorno é o do terceira linha e capitão Siya Kolisi, que formará um trio campeão com Piet-Steph Du Toit e Kwahha Smith (que ganhou a camisa 8). Mostert foi o segunda linha escolhido para fazer dupla com Etzebeth, ao passo que a primeira linha é toda diferente com relação à titular da Copa do Mundo, tendo agora Nyakane e Nché de pilares e Mbonambi como hooker titular.

Todos os jogos serão na Cidade do Cabo

Por conta da situação sanitária e dos protestos que a África do Sul vive, a organização do Lions Tour optou por remarcar todos os três jogos entre Springboks e Lions para o Cape Town Stadium na Cidade do Cabo.

🇿🇦 África do Sul: 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Kwagga Smith, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (c), 5 Franco Mostert, 4 Eben Etzebeth, 3 Trevor Nyakane, 2 Bongi Mbonambi, 1 Ox Nché; Suplentes: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Frans Malherbe, 19 Lood de Jager, 20 Rynhardt Elstadt, 21 Herschel Jantjies, 22 Elton Jantjies, 23 Damian Willemse;