Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 (de XV feminino) seguiram na Europa, com a Espanha atropelando os Países Baixos por 87 x 00. Com o resultados, Las Leonas estão classificadas às fase final da Europa, somando-se em abril (a confirmar) a Irlanda, Escócia e Itália na luta por uma vaga direta na Copa do Mundo e uma vaga na Repescagem Mundial.

A Espanha marcou nada menos que 15 tries, sendo 8 só no primeiro tempo. A ponta Alba Vinuesa foi a artilheira de tries, com 4. A vitória ainda rendeu às espanholas o título do Rugby Europe Women’s Championship.

- Continua depois da publicidade -

Espanha x Países Baixos (Holanda), em Guadalajara