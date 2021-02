Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Abrindo o domingo, Geórgia e Espanha encerraram a edição 2020 do Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) vencendo, respectivamente, Rússia e Portugal, nos clássicos que tinham sido adiado no fim de 2020 por conta da pandemia.

A vitória da Geórgia foi apertada, 16 x 07, mas lhe rendeu o Grand Slam do Rugby Europe Championship. O scrum-half Lobzhanidze marcou o único try georgiano, ao passo que o try russo foi de Fedotko.



Já a Espanha superou Portugal no dérbi ibérico por 25 x 11. Portugal começou melhor e fez o único try do primeiro tempo, com Rodrigo Marta. Porém, o segundo tempo foi espanhol e dois tries logo no começo, aproveitando amarelo contra os Lobos, provaram-se decisivos. Marcaram Guemes e Goia. No fim, os Leões ainda marcaram um último try, com Mora.

💥 ¡Ensayo para Portugal! 👉 El equipo luso se pone por delante 3-5 tras la acción de Rodrigo Marta #XVdelLeón #VamosLoenes 👀 Síguelo en en https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/Oln9WcPJEr — Teledeporte (@teledeporte) February 7, 2021

💥 ¡Ensayo para España! 🔥 Bautista Eduardo Guemes da más ventaja a los Leones (13-5) #XVdelLeón #VamosLenes 👀 Síguelo en en https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/spLpCRtn8s — Teledeporte (@teledeporte) February 7, 2021



A edição 2021 começará em março, sendo parte das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. A tabela será em breve revelada.

Geórgia 16 x 07 Rússia, em Tbilisi

Árbitro: Paulo Duarte (Portugal)

Espanha 25 x 11 Portugal, em Madri

Árbitro: Chris Busby (Irlanda)

Classificação final



Seleção Jogos Pontos Geórgia 5 23 Espanha 5 13 Romênia 5 10 Portugal 5 9 Rússia 5 8 Bélgica 5 7

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy ("Six Nations C");