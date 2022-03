Tempo de leitura: 3 minutos

A Europa viveu no último fim de semana a penúltima rodada de suas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Geórgia e Espanha carimbaram suas classificações matematicamente e a Romênia está muito próximo de garantir a vaga na Repescagem Mundial.

A Espanha se classificou para a Copa do Mundo de Rugby pela primeira vez desde 1999! Hoje, 🇪🇸Espanha 33 x 28 Portugal🇵🇹, pelas Eliminatórias na Europa. Com o resultado, Portugal precisa que a Romênia não vença a Holanda na última rodada para poder ir à Repescagem Mundial. pic.twitter.com/slt2ZMT31V — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 13, 2022



Com a suspensão da Rússia (que já estava matematicamente eliminada) por conta da guerra na Ucrânia, Geórgia, Portugal e Holanda ganharam vitórias por W.O. contra os russos, somando 4 pontos cada. Com isso, a Geórgia entrou nessa rodada já classificada para o Mundial. No entanto, os georgianos precisavam confirmar o primeiro lugar na disputa europeia e o fizeram com vitória suada fora de casa sobre a rival Romênia, que precisava vencer para ir direto para o Mundial. Um jogo emocionante de 26 x 23 para os georgianos, com 4 tries a 2 para os visitantes. No Mundial, a Geórgia encarará Austrália, Gales e Fiji novamente, assim como em 2019, com o grupo sendo completado pelo vencedor da Repescagem.

Com a derrota romena no sábado, a Espanha entrou em campo no domingo precisando de simples vitória sobre Portugal para ir ao Mundial. O jogo em Madri teve mais de 6 mil torcedores, apreensivos porque a forte seleção portuguesa também precisava vencer para seguir viva na disputa. A Espanha conseguiu se impor, 33 x 28, Zabala fez o primeiro try para os Leões, mas os Lobos lusos responderam com try de Simão Bento. Os tries de Quercy e Marco Pinto ainda no primeiro tempo viraram o placar para a Espanha. Bettencourt respondeu com try português, mas antes do intervalo Pinto fez o quarto try da Espanha, que confirmou a vitória na segunda etapa na base dos penais chutados por Ordás.

A Espanha não jogava a Copa do Mundo desde 1999, quando debutou e terminou o torneio em último lugar, perdendo para Uruguai, África do Sul e Escócia com a marca negativa de ser até hoje o único país a sair de um Mundial sem fazer tries. A Espanha, por coincidência, voltará a duelar com África do Sul e Escócia, além de enfrentar também Irlanda e o vencedor do duelo entre Tonga e um time asiático (Hong Kong, Coreia do Sul ou Malásia).

Na última rodada das Eliminatórias na Europa, a Romênia precisará de simples vitória sobre a Holanda para assegurar vaga na Repescagem, na qual enfrentará um time das Américas (o perdedor de Chile vs Estados Unidos), o vice campeão africano e o perdedor do duelo entre Tonga e o campeão asiático. O campeão da Repescagem irá à Copa do Mundo.

2023 já será marcante

Em 1999, a Copa do Mundo de Rugby se expandiu de 16 para 20 participantes. Desde então, todos os Mundiais tiveram apenas uma equipe diferente de uma edição para a outra. Em 2003, a Espanha deu lugar à Geórgia. Em 2007, o Uruguai foi substituído por Portugal, ao passo que em 2011 Portugal saiu para a entrada da Rússia. Os russos não voltaram para 2015, com o Uruguai reconquistando seu lugar, enquanto em 2019 a novidade foi a saída da Romênia para o retorno da Rússia.

Em 2023, já é certo que ao menos dois times diferentes estão no torneio. Um deles é a Espanha, no lugar da Rússia. No entanto, o Canadá, que jogou o Mundial de 2019, já está eliminado e os maiores candidatos a substituí-lo são Chile e Romênia.

Copa do Mundo de 2023

Equipe Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia França Itália Uruguai África 1 Grupo B África do Sul Irlanda Escócia Espanha Ásia1/Oceania2 Grupo C Gales Austrália Fiji Geórgia Repescagem Grupo D Inglaterra Japão Argentina Samoa Américas 2