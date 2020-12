Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Pelo quarto ano consecutivo, o VRAC, de Valladolid, é o campeão da Taça Ibérica masculina, o duelo anual entre os campeões de Portugal e Espanha. O jogo rolou neste domingo em Valladolid com os espanhóis triunfando sobre os portugueses do Belenenses por 19 x 13 em duelo aberto até o fim



A partida opôs dois clubes invictos na temporada e foi ao intervalo em 13 x 13, com um try para cada lado. No segundo tempo, Carrió garantiu a vitória dos donos da casa com dois penais decisivos.

19 13

VRAC 19 X 13 Belenenses, em Valladolid

Lista de campeões

6 títulos – El Salvador (Espanha)

4 títulos – Benfica (Portugal), Direito (Portugal), Santboiana (Espanha) e VRAC (Espanha)

3 títulos – Cascais (Portugal), CDUL (Portugal) e CRC Madrid (Espanha);

2 títulos – Arquitectura (Espanha) e Cisneros (Espanha);

1 título – Académica de Coimbra (Portugal), Agronomia (Portugal), Atletico San Sebastián (Espanha), FC Barcelona (Espanha), CEU Barcelona (Espanha) e Ciencias Sevilla (Espanha);

Por país

25 títulos – Espanha

16 títulos – Portugal