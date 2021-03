Tempo de leitura: 1 minuto

Vai começar a Superliga Americana de Rugby (SLAR), a liga profissional da América do Sul. O pontapé inicial será dado nessa terça, dia 16, no Chile, com o Watch ESPN exibindo ao vivo às 16h30 o duelo entre o Peñarol, do Uruguai, e o Olimpia, do Paraguai. Na sequência, a ação vai para a TV. Na ESPN2 programa Scrum ESPN vai ao ar às 19h30 para fazer uma prévia da temporada e, às 20h00, tem Selknam, do Chile, versus Cafeteros, da Colômbia.

*Horários de Brasília

Data Hora (BR) Time 1 vs Time Local Fase Árbitro Terça, 16/03/2021 16:30 PEÑAROL X OLIMPIA Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Federico Anselmi Terça, 16/03/2021 20:00 SELKNAM X CAFETEROS Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Damián Schneider Domingo, 21/03/2021 13:00 COBRAS X PEÑAROL Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Domingo, 21/03/2021 16:30 OLIMPIA X SELKNAM Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Domingo, 21/03/2021 20:00 JAGUARES XV X CAFETEROS Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 13:00 PEÑAROL X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 16:30 COBRAS X OLIMPIA Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 20:00 SELKNAM X JAGUARES XV Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 13:00 COBRAS X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 16:30 OLIMPIA X JAGUARES XV Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 20:00 PEÑAROL X SELKNAM Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 14:00 OLIMPIA X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 17:30 SELKNAM X COBRAS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 21:00 JAGUARES XV X PEÑAROL Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase ??/??/2021 JAGUARES XV X COBRAS ?? 1ª fase Domingo, 11/04/2021 15:00 OLIMPIA X PEÑAROL Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Domingo, 11/04/2021 18:00 CAFETEROS X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Domingo, 11/04/2021 21:00 COBRAS X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 15:00 PEÑAROL X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 18:00 SELKNAM X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 21:00 CAFETEROS X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 15:00 OLIMPIA X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 18:00 PEÑAROL X CAFETEROS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 21:00 JAGUARES XV X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 15:00 CAFETEROS X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 18:00 SELKNAM X PEÑAROL Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 21:00 JAGUARES XV X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 15:00 CAFETEROS X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 18:00 COBRAS X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 21:00 PEÑAROL X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 08/05/2021 17:00 2º colocado X 3º colocado Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) Semifinal Sábado, 08/05/2021 21:00 1º colocado X 4º colocado Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) Semifinal Sábado, 15/05/2021 20:00 X Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) FINAL

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Cafeteros Colômbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cobras Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jaguares XV Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Olimpia Paraguai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Peñarol Uruguai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Selknam Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;