Faltava serem confirmadas as datas para os duelos entre Estados Unidos e Canadá válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. Os jogos importam para os sul-americanos porque definirão quem enfrentará o 1º colocado da América do Sul e quem enfrentará o 2º colocado em novembro de 2021. As datas escolhidas foram os dias 02 e 09 de outubro.

Quem vencer no agregado enfrentará o 1º colocado da América do Sul (entre Uruguai, Chile, Brasil, Paraguai e Colômbia), em duelo que valerá classificação direta à Copa do Mundo. O perdedor de Canadá e Estados Unidos, por sua vez, enfrentará o 2º colocado da América do Sul. O vencedor desse duelo encarará em julho de 2022 o perdedor do jogo entre os 1ºs colocados, valendo a 2ª vaga das Américas na Copa do Mundo.