A pandemia novamente atrapalhou o rugby europeu, com dois jogos sendo cancelados na Heineken Champions Cup. Rolariam nesse fim de semana os duelos Lyon (da França) contra Glasgow (da Escócia) e o jogo mais aguardado de todos, Toulouse (da França) versus Exeter Chiefs (da Inglaterra), a reedição da semifinal de 2019-20.

O motivo do cancelamento foi surto de COVID-19 no elenco do Exeter, que enfrentou Glasgow no fim de semana passado.

Gloucester anuncia dois reforços

Enquanto isso, o Gloucester, da Inglaterra, anunciou dois reforços de peso, após confirmar a saída dao abertura veterano Danny Cipriani. Para seu lugar, o clube inglês contrato o escocês Adam Hastings, de 24 anos, do Glasgow, ao passo que ainda trouxe o centro georgiano Giorgi Kveseladze, de 23 anos, que jogava no rugby de seu país.