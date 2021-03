Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership inglesa segue com o Bristol Bears na liderança e com o Exeter Chiefs na segunda posição, mas a briga por vagas no G4 pegou fogo de vez, com Harlequins e Sale Sharks sendo derrotados.

O Bristol Bears segue como o melhor time do momento ao fazer 37 x 20 para cima de um decadente Wasps. O segundo tempo dos Bears foi forte, mas o try do bônus só veio com o tempo esgotado, com Chris Vui.



O jogo mais aguardado da rodada da jornada opôs Exeter Chiefs, vice líder, e Harlequins, 3º colocado. Apesar de jogar em casa, o Exeter sofreu demais, mas conquistou preciosos 21 x 20. Danny Care, para os Quins, e Townsend, para os Chiefs, fizeram os tries do primeiro tempo. Na segunda etapa, os londrinos marcaram 2 tries – com Baldwin e Tapuai – e ainda tiver outro try anulado, colocando grande pressão sobre os Chiefs, mas os atuais campeões souberam virar o marcador com tries de Harry Williams, aos 60′, e Ewers, aos 74′. Emoção até o fim.



Já o Sale Sharks foi derrotado pelo Northampton Saints, que voltou à briga pelo G4. 17 x 14, com Grayson chutando penais preciosos para os Saints. Lood De Jager fez try aos 64′ para os Sharks que parecia levar à virada, mas a reação não se consumou, com os Saints segurando a vitória no fim.



O Leicester Tigers segue com boa temporada de renascimento e venceu fora de casa o Gloucester por 20 x 14. Wells marcou o try que fez a diferença no segundo tempo. O argentino Carreras fez try para o Gloucester, em seu duelo particular com o compatriota Moroni, dos Tigers.



Por sua vez, o Newcastle Falcons desapontou ao cair em casa diante do Bath por 38 x 19. Foram 6 tries para o Bath, que teve desempenho dominante fora de casa.



Por fim, o London Irish conquistou sofrida vitória em casa sobre o lanterna Worcester Warriors por 20 x 17. Paddy Jackson chutou o penal crucial no fim.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Gloucester 14 x 20 Leicester Tigers

Northampton Saints 17 x 14 Sale Sharks

Newcastle Falcons 19 x 38 Bath

Exeter Chiefs 21 x 20 Harlequins

Bristol Bears 37 x 20 Wasps

London Irish 20 x 17 Worcester Warriors

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 13 51 Exeter Chiefs Exeter 13 44 Harlequins Londres 13 39 Sale Sharks Salford (Manchester) 13 37 Northampton Saints Northampton 13 35 London Irish Londres 13 35 Leicester Tigers Leicester 13 32 Newcastle Falcons Newcastle 13 29 Bath Bath 13 29 Wasps Coventry 13 26 Gloucester Gloucester 13 20 Worcester Warriors Worcester 13 17

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento