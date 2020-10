Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O ano foi deles! Neste sábado, o Exeter Chiefs se sagrou campeão inglês pela segunda vez em sua história. Campeão europeu na semana passada, o clube do técnico Rob Baxter falou mais alto diante dos Wasps em Twickenham e celebrou uma suada vitória por 19 x 13 que lhe assegurou a volta ao topo da Premiership, após dois vices consecutivos.



Os Wasps valorizaram muito a vitória dos Chiefs, em jogo que teve placar em aberto até o fim. Os Chiefs tiveram superioridade em posse de bola e território (com 75% na segunda etapa, inclusive), mas os Wasps arrancaram mais turnovers (15 a 10) e tiveram elevado desempenho de tackls (91%) para sonharam até o fim com o título.

O veterano Jimmy Gopperth abriu o placar com penal para os Wasps, mas o primeiro try da partida foi de Exeter, aos 18′, com o decisivo Henry Slade, visualizando o espaço na defesa amarela. No entanto, os Wasps responderam com try aos 30′ de Jacob Umaga, após bela ação do scrum-half Robson, mas Joe Simmonds empatou o duelo em 10 x 10 com penal certeiro aos 36′. Antes da pausa, no entanto, Simmonds chutou novo penal que deu a frente aos Chiefs.

A segunda etapa viu o domínio do clínico pack de forwards de Exeter se impor, apesar dos esforços defensivos heroicos dos Wasps, que conquistavam importantes turnovers e equilibravam as formações. Após os Wasps brevemente empatarem com penal aos 59′ chutado por Gopperth, mas os Chiefs fizeram valer o volume de jogo e, aos 66′, Simmonds chutou o penal decisivo, quando Sopoaga fazia estragos na defesa dos Wasps.

No fim, os Wasps tiveram chance de ouro em ataque a partir de lateral, mas o erro no alinhamento lhes custou o título. Com o tempo esgotado, Exeter teve um último penal para Simmonds decretar o placar final com penal: 19 x 13, Chiefs campeões. Henry Slade foi eleito o melhor em campo e Baxter (que comandou os Chiefs desde a promoção da segunda divisão para a Premiership em 2010) atingiu a glória máxima, a dobradinha de taças (europeia e inglesa).

Com o apito final em Londres e a festa em Exeter, a Inglaterra agora se prepara para o início da temporada 2020-21 no dia 20 de novembro.

Exeter Chiefs 19 x 13 Wasps, em Londres

Árbitro:Craig Maxwell-Keys

Exeter Chiefs

Try: Slade

Conversão: J Simmonds (1)

Penais: J Simmonds (4)

15 Stuart Hogg, 14 Jack Nowell, 13 Henry Slade, 12 Ollie Devoto, 11 Olly Woodburn, 10 Joe Simmonds (c), 9 Jack Maunder, 8 Sam Simmonds, 7 Jannes Kirsten, 6 Dave Ewers, 5 Jonny Hill, 4 Sam Skinner, 3 Harry Williams, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Alec Hepburn;

Suplentes: 16 Jack Yeandle, 17 Ben Moon, 18 Tomas Francis, 19 Jonny Gray, 20 Jacques Vermeulen, 21 Sam Hidalgo-Clyne, 22 Gareth Steenson, 23 Ian Whitten;

Wasps

Try: Umaga

Conversão: Gopperth (1)

Penais: Gopperth (2)

15 Matteo Minozzi, 14 Zach Kibirige, 13 Juan de Jongh, 12 Jimmy Gopperth, 11 Josh Bassett, 10 Jacob Umaga, 9 Dan Robson, 8 Tom Willis, 7 Thomas Young, 6 Jack Willis, 5 Will Rowlands, 4 Joe Launchbury (c), 3 Jeff Toomaga-Allen, 2 Tommy Taylor, 1 Tom West;

Suplentes: 16 Gabriel Oghre, 17 Ben Harris, 18 Biyi Alo, 19 James Gaskell, 20 Ben Morris, 21 Ben Vellacott, 22 Lima Sopoaga, 23 Michael Le Bourgeois;

Lista de campeões ingleses