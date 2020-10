Tempo de leitura: 4 minutos

A Gallagher Premiership inglesa viveu um sábado de decisões com as suas duas semifinais rolando e confirmando na grande final seus dois melhores times: Exeter Chiefs e Wasps, que decidirão o título no dia 24.

Os Wasps abriram a jornada recebendo o Bristol Bears e a vitória foi contundente: 47 x 24. O neozelandês Fekitoa fez o primeiro try logo aos 7′, mas os Bears chegaram a encostar no marcador quando Morahan marcou try aos 7′. Porém, Jack Willis, em grande fase, marcou após as fases o segundo try dos Wasps antes da pausa que, somado aos penais de Gopperth, punindo a indisciplina dos Bears, garantiu frente de 23 x 05 no intervalo.

Thacker, no scrum, chegou a dar esperanças aos Bears com try aos 45′, mas Robson (batendo penal rapidamente), Kibirigi e Minozzi (já com o oponente nocauteado) cruzaram o in-goal para garantirem uma vitória impactante para os Wasps. Randall e Malins ainda responderam com tries no fim para os Bears, mas sem chances de reação.

Na sequência, o Exeter Chiefs não teve problemas para superar o Bath por 35 x 06. Ironicamente, um banho de 5 tries sem resposta para o melhor time da Inglaterra. Aos 16′, Jonny Hill abriu o placar para o Exeter e seu poderoso pack, mas Priestland chegou a encostar o Bath no marcador com 2 penais. Foi momentâneo. Antes da pausa, Cowan-Dickie rompeu após scrum para o segundo try dos Chiefs, abrindo 14 x 06. No entanto, com preocupação do lado dos Chiefs pelo cartão amarelo a Hill.

No segundo tempo, o Bath teve a chance de marcar seu try após boa jogada de Faletau, mas Stuart Hogg conseguiu interceptar e fazer o precioso terceiro try dos Chiefs. O Bath sentiu o golpe e Hill fez seu segundo try para os anfitriões, aos 62′, ao passo que, aos 69′, Devoto deu números finais à partida com o quinto try de Exeter.

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Semifinais

47 24

Wasps 47 x 24 Bristol Bears, em Coventry

35 06

Exeter Chiefs 35 x 06 Bath, em Exeter

FINAL

Dia 24/10 – Exeter Chiefs x Wasps, em Londres