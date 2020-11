Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Segunda rodada da temporada 2020-21 da Gallagher Premiership inglesa e apenas dois times obtiveram a segunda vitória: o atual campeão Exeter Chiefs, novamente com bônus, e o recém promovido Newcastle Falcons, sensação.

Os Chiefs bateram o forte Bath, que acumulou sua segunda derrota e está na lanterna da liga, sentindo as ausências dos atletas que estão na seleção inglesa. 40 x 03 implacáveis, com tries de Sam Simmonsds (2 vezes), O’Flaherty, Hidalgo-Clyne e Whitten.



Já os Falcons fizeram 15 x 13 para cima do Sale Sharks, de Faf de Klerk & cia. O try da vitória de Newcastle saiu com o tempo já esgotado e pelas mãos do veterano centro Toby Flood – lembra dela?



O Bristol Bears alcançou seu primeiro triunfo ao fazer tranquilos 30 x 13 para cima do Worcester Warriors, com Piers O’Connor, Bryan Byrne e Siale Piutau cruzando o in-goal.



Já os Wasps desapontarem caindo diante do Gloucester por 40 x 24. Jogo cheio de tries, com 5 tries a 4 a favor do Gloucester, sendo 4 tries a 3 na eletrizante segunda etapa. Woodward e Twelvetrees marcaram os treis cruciais para os Cherry and Whites.



Os Harlequins também se reergueram com um dilúvio de tries, vencendo fora de casa o Northampton Saints por 49 x 29, em duelo de 6 tries a 4 a favor dos londrinos. Scott Steele e Marcus Smith marcaram os tries decisivos que impuseram a segunda derrota aos Saints – sinal de alerta ligado em Northampton. A partida teve atuação de gala do veterano scrum-half Danny Care pelos Quins.



Por fim, o London Irish voltou a tornar a vida do Leicester Tigers complicada, vencendo por 22 x 09. Jogo com try isolado de Curtis Rona para os Exiles, que estrearam casa nova: o Brentford Community Stadium, retornando a Londres. A partida, no entanto, foi sem torcida.



Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

London Irish 22 x 09 Leicester Tigers

Exeter Chiefs 40 x 03 Bath

Gloucester 40 x 24 Wasps

Bristol Bears 30 x 13 Worcester Warriors

Northampton Saints 29 x 49 Harlequins

Newcastle Falcons 15 x 13 Sale Sharks

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 2 10 Newcastle Falcons Newcastle 2 8 Bristol Bears Bristol 2 6 Sale Sharks Salford (Manchester) 2 6 London Irish Londres 2 5 Leicester Tigers Leicester 2 5 Gloucester Gloucester 2 5 Harlequins Londres 2 5 Wasps Coventry 2 5 Worcester Warriors Worcester 2 4 Northampton Saints Northampton 2 1 Bath Bath 2 1

