Tempo de leitura: 1 minuto

Mais quatro jogadores argentinos, que defendiam os Jaguares, confirmaram novos destinos, ampliando o êxodo dos jogadores dos Pumas para o exterior, uma vez que o futuro da franquia dos Jaguares segue incerto.

O jovem segunda linha, Lucas Paulos, de 22 anos e 2 jogos pelos Pumas, é o novo reforço do Brive, da França, e se apresenta no dia 16 de dezembro. O jogador é “medical joker”, isto é, tem contrato provisório, para substituir atleta lesionado.

Já o Western Force, da Austrália, é o destino no início de 2021 para Santiago Medrano (pilar, 24 anos, com 21 jogos pelos Pumas), Tomás Lezana (asa, 26 anos, com 46 jogos pela seleção) e Domingo Miotti (abertura, 24 anos, com 2 internacionalizações). Os três se somam a Cubelli e Montoya, que já tinham assinado pelo time de Perth para jogarem o Super Rugby AU no próximo ano.

- Continua depois da publicidade -

Ao todo, nada menos que 18 jogadores já deixaram os Jaguares neste ano, com o cancelamento do Super Rugby.