Tempo de leitura: 1 minuto

Após o jogo contra a Irlanda pelo Six Nations, um funcionário da seleção francesa e o treinador Fabien Gathié testaram positivo para COVID-19. O elenco da seleção, no entanto, testou negativo.

No próximo final de semana não haverá rodada do Six Nations e, com isso, a França espera conter a crise sanitária antes de enfrentar no dia 28 a Escócia.