Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de semana de abertura da Gallagher Premiership, o Campeonato Inglês! Os jogadores das seleções nacionais estiveram ausentes por conta de Nations Cup e Tri Nations, mas a emoção não faltou, apesar dos estádios seguirem sem público.

O atual campeão Exeter Chiefs começou forte vencendo em Londres o Harlequins por 33 x 03. Foram 5 tries para os Chiefs, com direito a hat-trick (3 tries) do asa Sam Simmonds – que mandou um recado para o treinador da seleção inglesa, Eddie Jones.



Semifinalistas da temporada passada, Wasps e Bristol Bears voltaram a se encontrar e a vitória outra vez foi dos Wasps, agora por 23 x 20. Todos os tries saíram na segunda etapa. Harry Randall marcou para os Bears aos 50′ e o jogo pegou fogo mesmo nos 10 minutos finais. Primeiro, o asa sensação Jack Willis (liberado da seleção) cruzou o in-goal para os Wasps aos 69′, mas Siale Piutau respondeu aos 73′ com o try que parecia dar a vitória a Bristol. Porém, Tom Willis cravou o try da vitória dos Wasps aos 77′.



Outro semifinalista, o Bath, foi surpreendido em casa diante do recém promovido Newcastle Falcons. 19 x 12, com 3 tries a 2 para os Falcons. Gary Graham marcou 2 no primeiro tempo e Ben Stevenson fez o try da vitória na segunda parte.



Por sua vez, o Sale Sharks, que fechou a temporada em baixa perdendo vaga nas semis, deu a volta por cima vencendo o Northampton Saints, que segue em crise. 32 x 23, com 4 tries a 2 para os Sharks, sendo que o try da vitória foi do abertura americano AJ MacGinty.



Pior time de 2019-20, o Leicester Tigers aliviou seu torcedor com uma vitória contundente sobre o Gloucester por 38 x 15. Van Wyk, novo reforço, e os veteranos Tom Youngs e Wigglesworth marcaram os 3 primeiros tries dos Tigers, mas o Gloucester encostou no marcador cruzando o in-goal 2 vezes. A virada não veio e os Tigers marcaram o try da vitória aos 74′ com Clare.



Por fim, o Worcester Warriors triunfou diante do London Irish por suados 11 x 10. O australiano Nick Phipps fez o try do Irish e Howe marcou para os Warriors.



- Continua depois da publicidade -

Gallagher Premiership – Campeonato Inglês

Wasps 23 x 20 Bristol Bears

Worcester Warriors 11 x 10 London Irish

Leicester Tigers 38 x 15 Gloucester

Bath 12 x 19 Newcastle Falcons

Sale Sharks 32 x 23 Northampton Saints

Harlequins 03 x 33 Exeter Chiefs

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 1 5 Leicester Tigers Leicester 1 5 Sale Sharks Salford (Manchester) 1 5 Newcastle Falcons Newcastle 1 4 Wasps Coventry 1 4 Worcester Warriors Worcester 1 4 London Irish Londres 1 1 Bristol Bears Bristol 1 1 Bath Bath 1 1 Northampton Saints Northampton 1 0 Gloucester Gloucester 1 0 Harlequins Londres 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = Rebaixamento (a confirmar)