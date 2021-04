Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Apenas uma vez em toda a história os British and Irish Lions (a seleção dos melhores jogadores de Gales, Irlanda, Escócia e Inglaterra) venceu uma série de partidas contra os All Blacks na Nova Zelândia. Foi em 1971, quando os Lions eram capitaneados pelo lendário centro galês John Dawes, famoso também por ter capitaneado o épico time dos Barbarians, que derrotou os All Blacks em 1973, no jogo do “try do século”.





Dawes era um dos ícones da brilhante geração galesa dos anos 60 e 70, tendo sido treinador da seleção de Gales após se aposentar, conduzindo o país a 5 títulos do Five Nations (atual Six Nations). Como jogador, Dawes já tinha sido campeão do Five Nations 4 vezes. Dawes faleceu nesta sexta, aos 80 anos de idade, e foi homenageado pelo mundo do rugby.

It is with great sadness that we learnt today of the passing of Wales, @lionsofficial , @newbridgerfc , @LondonWelshRFC and @Barbarian_FC legend John Dawes.

Sir Gareth Edwards wrote that John Dawes was "not only a great playmaker; as a leader he exercised a huge steadying influence on the tearaways around him."

Here is Dawes's first Wales try on debut in Lansdowne Road, March 1964 – as reported by @BritishPathe. pic.twitter.com/bzsqEtqoQL

— Welsh Rugby Union 🏉 (@WelshRugbyUnion) April 16, 2021